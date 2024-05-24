https://1prime.ru/20240524/eskalatsiya-848498225.html

Названы возможные пути эскалации конфликта России и НАТО

Названы возможные пути эскалации конфликта России и НАТО - 24.05.2024, ПРАЙМ

Названы возможные пути эскалации конфликта России и НАТО

Чем дольше продолжается вооруженный конфликт на Украине, тем больше шансы, что он выльется за ее пределы, пишет хорватское издание Advance. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T18:09+0300

2024-05-24T18:09+0300

2024-05-24T18:09+0300

спецоперация на украине

нато

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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Чем дольше продолжается вооруженный конфликт на Украине, тем больше шансы, что он выльется за ее пределы, пишет хорватское издание Advance.Как отмечается в публикации, удары по России могут спровоцировать расширение вооруженного конфликта в других регионах Европы.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор обращает внимание на то, что Москва остро отреагировала на комментарий британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона. Он заявил, что Украина вправе применить оружие, передаваемой ей Британией, для поражения целей внутри России. Россия назвала это одной из причин для проведения учений с тактическими ядерными вооружениями в этом месяце.Если Москва, как пригрозил МИД, поразила бы британские цели "на Украине и за ее пределами", то это привело бы к большой эскалации и распространению вооруженного конфликта за пределами Украины — то есть началось бы прямое столкновение России с НАТО, указывает автор.Еще ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости рассмотреть возможность отправить войска западных стран на Украину."Главная проблема, вероятно, заключается в том, что кое-кто жаждет такого сценария. Это вызывает большое беспокойство", — говорится в статье.Что касается США, то, как отмечается, президент Джо Байден несколько раз повторил, что готов отправить ракеты Украине, но не хочет, чтобы украинцы применяли их против целей в глубине России. "Это одна из самых разумных идей Байдена, к которой он пришел, возможно, осознавая огромный риск подобного шага. Однако на него все сильнее давят, чтобы он отказался от этой позиции, в том числе его госсекретарь Энтони Блинкен", — говорится в статье. По итогам развернувшейся в Вашингтоне дискуссии украинцам могут разрешить применять ракеты и артиллерию для обстрелов городов России, прогнозирует автор."Если Россия в таком случае ответит тем, кто отправляет эти ракеты Украине, то это только один из вариантов возможной эскалации конфликта", — говорится в статье.Кроме того, как указывает автор, недавнюю инициативу российского Минобороны, которое предложило уточнить границы в Балтийском море — причем позже соответствующий проект документа был убран с публикации — многие на Западе готовы интерпретировать как посягательство на территории, принадлежащие странам — членам НАТО, например, шведский остров Готланд."Еще одно отражение плохо скрываемого желания добиться эскалации в этом вооруженном конфликте", — оценил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240524/nato-848466282.html

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нато, россия