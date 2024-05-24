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В поездах упростят систему динамического ценообразования

В поездах упростят систему динамического ценообразования - 24.05.2024, ПРАЙМ

В поездах упростят систему динамического ценообразования

Изменения в линейке тарифов на проезд в поездах дальнего следования связаны с упрощением динамической системы ценообразования и не приведут к росту стоимости... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T18:39+0300

2024-05-24T18:39+0300

2024-05-24T18:39+0300

экономика

транспорт

фпк

поезда

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Изменения в линейке тарифов на проезд в поездах дальнего следования связаны с упрощением динамической системы ценообразования и не приведут к росту стоимости билетов, сообщили РИА Новости в АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). ФПК выполняет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России. Тариф на проезд в регулируемом сегменте - плацкарт и общие вагоны - устанавливает государство для ФПК, там в широком понимании динамического ценообразования нет. В дерегулированном сегменте - СВ, купе, "люкс" - тариф устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания и здесь действует система динамического ценообразования. Замначальника управления маркетинга, тарифной политики и управления доходностью ФПК Антон Силинин ранее сообщил, что планируется минимализировать линейку тарифов и сделать ее более понятной для пассажиров. "Тарифная линейка не будет являться новой, ее цель упростить действующую динамическую систему тарифообразования и сделать ее более понятной потребителю. В настоящее время ведутся разработки", - пояснили в ФПК в пятницу. Там также ответили на вопрос, скажутся ли планируемые изменения на росте цен на билеты в поездах. "Конечно нет, ведь ежегодный рост стоимости проезда не превышает уровня инфляции, прогнозируемого Минэкономразвития России", - отметили в ФПК. Динамическая система ценообразования подразумевает, что стоимость билетов на поезд в дерегулированном сегменте формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

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транспорт, фпк, поезда