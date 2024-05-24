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В поездах упростят систему динамического ценообразования - 24.05.2024, ПРАЙМ
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В поездах упростят систему динамического ценообразования
В поездах упростят систему динамического ценообразования - 24.05.2024, ПРАЙМ
В поездах упростят систему динамического ценообразования
Изменения в линейке тарифов на проезд в поездах дальнего следования связаны с упрощением динамической системы ценообразования и не приведут к росту стоимости... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T18:39+0300
2024-05-24T18:39+0300
экономика
транспорт
фпк
поезда
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Изменения в линейке тарифов на проезд в поездах дальнего следования связаны с упрощением динамической системы ценообразования и не приведут к росту стоимости билетов, сообщили РИА Новости в АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД). ФПК выполняет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России. Тариф на проезд в регулируемом сегменте - плацкарт и общие вагоны - устанавливает государство для ФПК, там в широком понимании динамического ценообразования нет. В дерегулированном сегменте - СВ, купе, "люкс" - тариф устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания и здесь действует система динамического ценообразования. Замначальника управления маркетинга, тарифной политики и управления доходностью ФПК Антон Силинин ранее сообщил, что планируется минимализировать линейку тарифов и сделать ее более понятной для пассажиров. "Тарифная линейка не будет являться новой, ее цель упростить действующую динамическую систему тарифообразования и сделать ее более понятной потребителю. В настоящее время ведутся разработки", - пояснили в ФПК в пятницу. Там также ответили на вопрос, скажутся ли планируемые изменения на росте цен на билеты в поездах. "Конечно нет, ведь ежегодный рост стоимости проезда не превышает уровня инфляции, прогнозируемого Минэкономразвития России", - отметили в ФПК. Динамическая система ценообразования подразумевает, что стоимость билетов на поезд в дерегулированном сегменте формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.
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транспорт, фпк, поезда
Экономика, Транспорт, ФПК, поезда
18:39 24.05.2024
 
В поездах упростят систему динамического ценообразования

ФПК упростит систему динамического ценообразования в поездах без роста цен

ФПК изучает возможность создания "дочки" в одной из стран Евросоюза
ФПК изучает возможность создания дочки в одной из стран Евросоюза
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Изменения в линейке тарифов на проезд в поездах дальнего следования связаны с упрощением динамической системы ценообразования и не приведут к росту стоимости билетов, сообщили РИА Новости в АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД).
ФПК выполняет перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в России. Тариф на проезд в регулируемом сегменте - плацкарт и общие вагоны - устанавливает государство для ФПК, там в широком понимании динамического ценообразования нет.
В дерегулированном сегменте - СВ, купе, "люкс" - тариф устанавливает осуществляющая перевозки железнодорожная компания и здесь действует система динамического ценообразования. Замначальника управления маркетинга, тарифной политики и управления доходностью ФПК Антон Силинин ранее сообщил, что планируется минимализировать линейку тарифов и сделать ее более понятной для пассажиров.
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"Тарифная линейка не будет являться новой, ее цель упростить действующую динамическую систему тарифообразования и сделать ее более понятной потребителю. В настоящее время ведутся разработки", - пояснили в ФПК в пятницу.
Там также ответили на вопрос, скажутся ли планируемые изменения на росте цен на билеты в поездах. "Конечно нет, ведь ежегодный рост стоимости проезда не превышает уровня инфляции, прогнозируемого Минэкономразвития России", - отметили в ФПК.
Динамическая система ценообразования подразумевает, что стоимость билетов на поезд в дерегулированном сегменте формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.
 
ЭкономикаТранспортФПКпоезда
 
 
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