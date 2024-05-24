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Россия и Белоруссия выработают алгоритм сближения цен на газ - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Россия и Белоруссия выработают алгоритм сближения цен на газ
Россия и Белоруссия выработают алгоритм сближения цен на газ - 24.05.2024, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия выработают алгоритм сближения цен на газ
Белоруссия и Россия договорились выработать алгоритм сближения цен на газ, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T19:10+0300
2024-05-24T19:22+0300
энергетика
россия
белоруссия
нефть
газ
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия договорились выработать алгоритм сближения цен на газ, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой."С 2026-го в рамках подписанных основных направлений (реализации Союзного договора - ред.) от достигнутого уровня мы должны выработать окончательно алгоритм сближения в российских рублях цены на природный газ", - приводит агентство Белта слова дипломатами. В сообщении поясняется, что речь идет о сближении цен на газ для Белоруссии с внутрироссийскими ценами на него.По итогам прошедших в Минске переговоров лидеров двух стран в Минске Крутой отметил, что со стороны Белоруссии и России уже подписаны планы мероприятий по реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. И, по словам посла, на период до 2026 года "все вопросы в газовой сфере решены", в том числе по одному из наиболее чувствительных - ценообразованию.Крутой добавил, что условия на период после 2026 года обсуждаются сторонами сейчас. "После 2026 года - уже об этом идет на сегодняшний день разговор - каковы будут принципы ценообразования на природный газ и на российскую нефть. Появился ряд новых, дополнительных моментов, которые требуют отработки на уровне экспертов. Но глобально президентами поставлена задача в соответствии с планами, которые еще в январе были подписаны, чтобы мы на уровне правительства эти вопросы дожали", - сказал Крутой.
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россия, белоруссия, нефть, газ
Энергетика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Нефть, Газ
19:10 24.05.2024 (обновлено: 19:22 24.05.2024)
 
Россия и Белоруссия выработают алгоритм сближения цен на газ

Россия и Белоруссия договорились выработать алгоритм сближения цен на газ

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия договорились выработать алгоритм сближения цен на газ, сообщил посол республики в РФ Дмитрий Крутой.
"С 2026-го в рамках подписанных основных направлений (реализации Союзного договора - ред.) от достигнутого уровня мы должны выработать окончательно алгоритм сближения в российских рублях цены на природный газ", - приводит агентство Белта слова дипломатами. В сообщении поясняется, что речь идет о сближении цен на газ для Белоруссии с внутрироссийскими ценами на него.
По итогам прошедших в Минске переговоров лидеров двух стран в Минске Крутой отметил, что со стороны Белоруссии и России уже подписаны планы мероприятий по реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы. И, по словам посла, на период до 2026 года "все вопросы в газовой сфере решены", в том числе по одному из наиболее чувствительных - ценообразованию.
Белоруссия флаг - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Россия и Белоруссия намерены отменить взаимный роуминг
17:42
Крутой добавил, что условия на период после 2026 года обсуждаются сторонами сейчас. "После 2026 года - уже об этом идет на сегодняшний день разговор - каковы будут принципы ценообразования на природный газ и на российскую нефть. Появился ряд новых, дополнительных моментов, которые требуют отработки на уровне экспертов. Но глобально президентами поставлена задача в соответствии с планами, которые еще в январе были подписаны, чтобы мы на уровне правительства эти вопросы дожали", - сказал Крутой.
 
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