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Нарышкин назвал конференцию по Украине имитацией поиска пути к миру
Нарышкин назвал конференцию по Украине имитацией поиска пути к миру - 24.05.2024, ПРАЙМ
Нарышкин назвал конференцию по Украине имитацией поиска пути к миру
Организация мирной конференции по Украине является всего лишь имитацией поиска мирного решения, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, его цитирует... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T12:58+0300
2024-05-24T12:58+0300
2024-05-24T13:20+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Организация мирной конференции по Украине является всего лишь имитацией поиска мирного решения, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, его цитирует "Российская газета"."Это попытка имитировать такие действия и представить, что на стороне Украины находится большинство стран мира. Хотя это не так", - сказал НарышкинОн также отметил, что страны НАТО не готовы к урегулированию конфликта. Нарышкин считает, что они пытаются провести встречу в Швейцарии, чтобы сделать вид, будто большинство стран мира поддерживает Украину, хотя это не так.Глава СВР также отметил, что США пытаются включить в этот бесперспективный проект большое количество стран Большого Юга.Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств.
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Спецоперация на Украине, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, Новости, РОССИЯ, Сергей Нарышкин
Нарышкин назвал конференцию по Украине имитацией поиска пути к миру
Нарышкин: конференция в Швейцарии - это попытка имитировать поиск пути к миру
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Организация мирной конференции по Украине является всего лишь имитацией поиска мирного решения, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, его цитирует "Российская газета".
"Это попытка имитировать такие действия и представить, что на стороне Украины находится большинство стран мира. Хотя это не так", - сказал Нарышкин
Он также отметил, что страны НАТО не готовы к урегулированию конфликта. Нарышкин считает, что они пытаются провести встречу в Швейцарии, чтобы сделать вид, будто большинство стран мира поддерживает Украину, хотя это не так.
Глава СВР также отметил, что США пытаются включить в этот бесперспективный проект большое количество стран Большого Юга.
Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств.
Стало известно число стран, которые примут участие в конференции по Украине