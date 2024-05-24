https://1prime.ru/20240524/konferentsiya-848477722.html

Нарышкин назвал конференцию по Украине имитацией поиска пути к миру

Нарышкин назвал конференцию по Украине имитацией поиска пути к миру - 24.05.2024, ПРАЙМ

Нарышкин назвал конференцию по Украине имитацией поиска пути к миру

Организация мирной конференции по Украине является всего лишь имитацией поиска мирного решения, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, его цитирует... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T12:58+0300

2024-05-24T12:58+0300

2024-05-24T13:20+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Организация мирной конференции по Украине является всего лишь имитацией поиска мирного решения, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин, его цитирует "Российская газета"."Это попытка имитировать такие действия и представить, что на стороне Украины находится большинство стран мира. Хотя это не так", - сказал НарышкинОн также отметил, что страны НАТО не готовы к урегулированию конфликта. Нарышкин считает, что они пытаются провести встречу в Швейцарии, чтобы сделать вид, будто большинство стран мира поддерживает Украину, хотя это не так.Глава СВР также отметил, что США пытаются включить в этот бесперспективный проект большое количество стран Большого Юга.Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств.

https://1prime.ru/20240523/konferentsiya-848453124.html

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швейцария, украина, новости, россия, сергей нарышкин