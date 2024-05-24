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ЦБ оценил объем выдачи потребкредитов в I квартале

ЦБ оценил объем выдачи потребкредитов в I квартале - 24.05.2024, ПРАЙМ

ЦБ оценил объем выдачи потребкредитов в I квартале

Банки РФ в первом квартале снизили выдачи потребительских кредитов закредитованным гражданам, но стали активнее кредитовать заемщиков с повышенным уровнем... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:43+0300

2024-05-24T14:43+0300

2024-05-24T14:43+0300

банк россии

россия

банк россии

потребительский кредит

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Банки РФ в первом квартале снизили выдачи потребительских кредитов закредитованным гражданам, но стали активнее кредитовать заемщиков с повышенным уровнем риска, говорится обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года. "МПЛ (макропруденциальные лимиты) позволили снизить долю вновь предоставляемых необеспеченных потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 50% с 63% в четвертом квартале 2022 года до 34% в первом квартале 2024 года", - говорится в материалах. Регулятор отмечает, что на фоне роста процентных ставок и в условиях временного отсутствия ограничений полной стоимости кредита (ПСК) банки стали активнее кредитовать заемщиков с повышенным уровнем риска, что отразилось в ухудшении ранних индикаторов кредитного качества по кредитам наличными. ЦБ указывает, что на фоне ускорения роста потребительского кредитования и ухудшения качества обслуживания кредитов были повышены макропруденциальные надбавки (в том числе впервые установлены надбавки по автокредитам), чтобы банки имели достаточный запас капитала в случае роста потерь по потребительским кредитам.

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россия, банк россии, потребительский кредит