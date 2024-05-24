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"Авито": в России машиноместа подорожали почти на 20%

"Авито": в России машиноместа подорожали почти на 20% - 24.05.2024, ПРАЙМ

"Авито": в России машиноместа подорожали почти на 20%

Стоимость машиномест в подземных и наземных многоуровневых паркингах, расположенных в крупных российских городах, повысилась за год на 18%, в среднем до 980... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T16:42+0300

2024-05-24T16:42+0300

2024-05-24T16:42+0300

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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Стоимость машиномест в подземных и наземных многоуровневых паркингах, расположенных в крупных российских городах, повысилась за год на 18%, в среднем до 980 тысяч рублей, рассказал РИА Недвижимость руководитель категории коммерческой недвижимости "Авито" Олег Изотов.При этом сильнее всего машиоместа подорожали в Екатеринбурге - там рост составил 81%, до 1,3 миллиона рублей, в Перми (на 50%) и Красноярске (на 34%).Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ Москве рост показателя составил 18%, цена выросла до 1,4 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге машиноместа подорожали на 11%, до 890 тысяч рублей.По словам Изотова, причина подорожания — повышение спроса на этот формат недвижимости. Он добавил, что больше всего спрос повысился в Омске (рост показателя двукратный), в Нижнем Новгороде (на 66%), в Екатеринбурге (на 50%) и Красноярске (на 50%).В свою очередь, руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов отметил, что в росте интереса к покупке машиномест имеется инвестиционная составляющая — после ужесточения выдачи льготных кредитов часть спекулятивного спроса ушла именно в этот сегмент.Как ожидают инвесторы, в последующем парковочные места можно будет сдать в аренду или перепродать, отметил владелец агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.По словам Изотова, по сравнению с маем 2023 года спрос на аренду парковок в России повысился на 27%, в том числе в Москве рост показателя составил 16%. Среди городов-миллионников активность арендаторов машиномест в наибольшей степени выросла в Омске и Казани - рост составил более чем 2,5 раза.

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авто, гаражи, недвижимость