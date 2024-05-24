https://1prime.ru/20240524/naryshkin-848477489.html

Глава СВР заявил о замешательстве западных элит из-за побед России

Глава СВР заявил о замешательстве западных элит из-за побед России - 24.05.2024, ПРАЙМ

Глава СВР заявил о замешательстве западных элит из-за побед России

Стратегическая инициатива на фронте перешла к России, поэтому западные элиты находятся в замешательстве, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) страны... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T12:53+0300

2024-05-24T12:53+0300

2024-05-24T12:53+0300

спецоперация на украине

сергей нарышкин

россия

запад

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БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Стратегическая инициатива на фронте перешла к России, поэтому западные элиты находятся в замешательстве, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) страны Сергей Нарышкин. Его слова приводит "Российская газета".Глава разведслужбы 24 мая, в пятницу, принимает участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.По его словам, оценики развития ситуации на украине разнятся в США и других западных странах. Это связано с тем, что западные элиты находятся в замешательстве из-за перехода стратегической инициативы к России, отметил Нарышкин."И это происходит после того, как в течение полутора лет западные политики то поодиночке, то хором бубнили о так называемом стратегическом поражении РФ на поле боя", - добавил глава СВР.

https://1prime.ru/20240524/vsu-848474234.html

запад

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сергей нарышкин, россия, запад