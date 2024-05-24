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Глава СВР заявил о замешательстве западных элит из-за побед России - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Глава СВР заявил о замешательстве западных элит из-за побед России
Глава СВР заявил о замешательстве западных элит из-за побед России - 24.05.2024, ПРАЙМ
Глава СВР заявил о замешательстве западных элит из-за побед России
Стратегическая инициатива на фронте перешла к России, поэтому западные элиты находятся в замешательстве, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) страны... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T12:53+0300
2024-05-24T12:53+0300
спецоперация на украине
сергей нарышкин
россия
запад
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БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Стратегическая инициатива на фронте перешла к России, поэтому западные элиты находятся в замешательстве, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) страны Сергей Нарышкин. Его слова приводит "Российская газета".Глава разведслужбы 24 мая, в пятницу, принимает участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.По его словам, оценики развития ситуации на украине разнятся в США и других западных странах. Это связано с тем, что западные элиты находятся в замешательстве из-за перехода стратегической инициативы к России, отметил Нарышкин."И это происходит после того, как в течение полутора лет западные политики то поодиночке, то хором бубнили о так называемом стратегическом поражении РФ на поле боя", - добавил глава СВР.
https://1prime.ru/20240524/vsu-848474234.html
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сергей нарышкин, россия, запад
Спецоперация на Украине, Сергей Нарышкин, РОССИЯ, ЗАПАД
12:53 24.05.2024
 
Глава СВР заявил о замешательстве западных элит из-за побед России

Нарышкин: элиты Запада находятся в замешательстве из-за перехода инициативы на фронте к РФ

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БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Стратегическая инициатива на фронте перешла к России, поэтому западные элиты находятся в замешательстве, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) страны Сергей Нарышкин. Его слова приводит "Российская газета".
Глава разведслужбы 24 мая, в пятницу, принимает участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
По его словам, оценики развития ситуации на украине разнятся в США и других западных странах. Это связано с тем, что западные элиты находятся в замешательстве из-за перехода стратегической инициативы к России, отметил Нарышкин.
"И это происходит после того, как в течение полутора лет западные политики то поодиночке, то хором бубнили о так называемом стратегическом поражении РФ на поле боя", - добавил глава СВР.
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Спецоперация на УкраинеСергей НарышкинРОССИЯЗАПАД
 
 
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