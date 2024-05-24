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"Транснефть" заявила о росте экспорта российской нефти в Китай - 24.05.2024, ПРАЙМ
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"Транснефть" заявила о росте экспорта российской нефти в Китай
"Транснефть" заявила о росте экспорта российской нефти в Китай - 24.05.2024, ПРАЙМ
"Транснефть" заявила о росте экспорта российской нефти в Китай
Россия в 2023 году поставила Китаю 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в предыдущем году, а за первые два месяца 2024 года экспорт нефти в этом... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T15:08+0300
2024-05-24T15:08+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия в 2023 году поставила Китаю 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в предыдущем году, а за первые два месяца 2024 года экспорт нефти в этом направлении вырос на 13%, сообщает журнал "Трубопроводный транспорт нефти" (корпоративное издание "Транснефти"). "В 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Объем поставок в январе-феврале 2024 года увеличился на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении. В 2022 году экспорт российской нефти в Китай вырос до 89 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Позднее Новак также отмечал, что доля Китая в структуре российского нефтеэкспорта в 2023 году увеличилась до 45-50%. В конце прошлого года президент "Транснефти" Николай Токарев заявлял, что Россия существенно нарастила объем поставок нефти в Китай и Индию в 2023 году. Также РФ начала развивать новые экспортные направления - в Египет, Марокко, Мьянму и Пакистан.
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нефть, россия, китай, новости
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, КИТАЙ, Новости
15:08 24.05.2024
 
"Транснефть" заявила о росте экспорта российской нефти в Китай

"Транснефть": экспорт нефти из России в Китай вырос на 24%, до 107 млн тонн

© Unsplash/Ben WicksДобыча нефти
Добыча нефти
© Unsplash/Ben Wicks
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Россия в 2023 году поставила Китаю 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в предыдущем году, а за первые два месяца 2024 года экспорт нефти в этом направлении вырос на 13%, сообщает журнал "Трубопроводный транспорт нефти" (корпоративное издание "Транснефти").
"В 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Объем поставок в январе-феврале 2024 года увеличился на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
В 2022 году экспорт российской нефти в Китай вырос до 89 миллионов тонн, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Позднее Новак также отмечал, что доля Китая в структуре российского нефтеэкспорта в 2023 году увеличилась до 45-50%.
В конце прошлого года президент "Транснефти" Николай Токарев заявлял, что Россия существенно нарастила объем поставок нефти в Китай и Индию в 2023 году. Также РФ начала развивать новые экспортные направления - в Египет, Марокко, Мьянму и Пакистан.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯКИТАЙНовости
 
 
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