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Песков опроверг сообщения о готовности Москвы к переговорам по линии фронта
Песков опроверг сообщения о готовности Москвы к переговорам по линии фронта - 24.05.2024, ПРАЙМ
Песков опроверг сообщения о готовности Москвы к переговорам по линии фронта
Сообщения, опубликованные в западной прессе о том, что Москва готова к переговорам с Киевом по нынешней линии фронта, неточны и неверны. Об этом заявил... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:30+0300
2024-05-24T17:30+0300
2024-05-24T17:48+0300
спецоперация на украине
кремль
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владимир путин
сво
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Сообщения, опубликованные в западной прессе о том, что Москва готова к переговорам с Киевом по нынешней линии фронта, неточны и неверны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Это не так. Переговоры нужны, чтобы достичь цели, достигаемые в рамках СВО", - сказал Песков. Он также напомнил, что в Конституции зафиксирован состав регионов России. Москва готова начать мирные переговоры с Украиной, если текущая линия фронта будет зафиксирована, сообщил накануне Reuters, ссылаясь на четыре российских источника. Издание допускало, что Москва согласится "заморозить" конфликт. Тем не менее, если предложение российской стороны будет проигнорировано и Киевом, и коллективным Западом, спецоперация продолжится, предполагали источники агентства. Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.В октябре 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в перечень субъектов РФ в Конституции страны.
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кремль, дмитрий песков, владимир путин, сво, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин, СВО, мирные переговоры
Песков опроверг сообщения о готовности Москвы к переговорам по линии фронта
Песков: сообщения о том, что РФ готова к переговорам по линии фронта, неверны
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Сообщения, опубликованные в западной прессе о том, что Москва готова к переговорам с Киевом по нынешней линии фронта, неточны и неверны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это не так. Переговоры нужны, чтобы достичь цели, достигаемые в рамках СВО", - сказал Песков. Он также напомнил, что в Конституции зафиксирован состав регионов России.
Москва готова начать мирные переговоры с Украиной, если текущая линия фронта будет зафиксирована, сообщил
накануне Reuters, ссылаясь на четыре российских источника. Издание допускало, что Москва согласится "заморозить" конфликт. Тем не менее, если предложение российской стороны будет проигнорировано и Киевом, и коллективным Западом, спецоперация продолжится, предполагали источники агентства.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
В октябре 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в перечень субъектов РФ в Конституции страны.