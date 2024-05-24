https://1prime.ru/20240524/peregovory--848496254.html

Песков опроверг сообщения о готовности Москвы к переговорам по линии фронта

Песков опроверг сообщения о готовности Москвы к переговорам по линии фронта - 24.05.2024, ПРАЙМ

Песков опроверг сообщения о готовности Москвы к переговорам по линии фронта

Сообщения, опубликованные в западной прессе о том, что Москва готова к переговорам с Киевом по нынешней линии фронта, неточны и неверны. Об этом заявил... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:30+0300

2024-05-24T17:30+0300

2024-05-24T17:48+0300

спецоперация на украине

кремль

дмитрий песков

владимир путин

сво

мирные переговоры

https://cdnn.1prime.ru/img/84217/96/842179676_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_476f3e6a696f8aa14af2cba652122045.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Сообщения, опубликованные в западной прессе о том, что Москва готова к переговорам с Киевом по нынешней линии фронта, неточны и неверны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Это не так. Переговоры нужны, чтобы достичь цели, достигаемые в рамках СВО", - сказал Песков. Он также напомнил, что в Конституции зафиксирован состав регионов России. Москва готова начать мирные переговоры с Украиной, если текущая линия фронта будет зафиксирована, сообщил накануне Reuters, ссылаясь на четыре российских источника. Издание допускало, что Москва согласится "заморозить" конфликт. Тем не менее, если предложение российской стороны будет проигнорировано и Киевом, и коллективным Западом, спецоперация продолжится, предполагали источники агентства. Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.В октябре 2022 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в перечень субъектов РФ в Конституции страны.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кремль, дмитрий песков, владимир путин, сво, мирные переговоры