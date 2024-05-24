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Путин назвал главное условие для мирных переговоров с Киевом

Путин назвал главное условие для мирных переговоров с Киевом - 24.05.2024, ПРАЙМ

Путин назвал главное условие для мирных переговоров с Киевом

Мирные переговоры с Украиной следует возобновить, но с условием - они должны быть основаны не на ультиматумах, а на здравом смысле, заявил президент России... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T17:58+0300

2024-05-24T17:58+0300

2024-05-24T17:58+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Мирные переговоры с Украиной следует возобновить, но с условием - они должны быть основаны не на ультиматумах, а на здравом смысле, заявил президент России Владимир Путин. "А с кем вести переговоры - это, конечно, вопрос не праздный", - отметил также российский лидер, имея в виду, что официальный срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, и новые выборы на Украине не проводили. Кроме того, возвращаться к переговорам следует не ради продвижения требований одной стороны, а исходя из тех "договоренностей, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции", а также из ситуации на поле боя, подчеркнул Путин. К таким переговорам Москва, по его словам, готова. Сообщения, опубликованные в западной прессе о том, что Москва готова к переговорам с Киевом по нынешней линии фронта, неточны и неверны, заявлял ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Москва готова начать мирные переговоры с Украиной, если текущая линия фронта будет зафиксирована, сообщил накануне Reuters, ссылаясь на четыре российских источника. Издание допускало, что Москва согласится "заморозить" конфликт. Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

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владимир путин, украина, россия, мирные переговоры, сво