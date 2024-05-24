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Путин назвал главное условие для мирных переговоров с Киевом
Путин назвал главное условие для мирных переговоров с Киевом - 24.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал главное условие для мирных переговоров с Киевом
Мирные переговоры с Украиной следует возобновить, но с условием - они должны быть основаны не на ультиматумах, а на здравом смысле, заявил президент России... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:58+0300
2024-05-24T17:58+0300
2024-05-24T17:58+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Мирные переговоры с Украиной следует возобновить, но с условием - они должны быть основаны не на ультиматумах, а на здравом смысле, заявил президент России Владимир Путин. "А с кем вести переговоры - это, конечно, вопрос не праздный", - отметил также российский лидер, имея в виду, что официальный срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, и новые выборы на Украине не проводили. Кроме того, возвращаться к переговорам следует не ради продвижения требований одной стороны, а исходя из тех "договоренностей, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции", а также из ситуации на поле боя, подчеркнул Путин. К таким переговорам Москва, по его словам, готова. Сообщения, опубликованные в западной прессе о том, что Москва готова к переговорам с Киевом по нынешней линии фронта, неточны и неверны, заявлял ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Москва готова начать мирные переговоры с Украиной, если текущая линия фронта будет зафиксирована, сообщил накануне Reuters, ссылаясь на четыре российских источника. Издание допускало, что Москва согласится "заморозить" конфликт. Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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владимир путин, украина, россия, мирные переговоры, сво
Спецоперация на Украине, Владимир Путин, УКРАИНА, РОССИЯ, мирные переговоры, СВО
Путин назвал главное условие для мирных переговоров с Киевом
Путин: переговоры с Украиной должны быть основаны на здравом смысле
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Мирные переговоры с Украиной следует возобновить, но с условием - они должны быть основаны не на ультиматумах, а на здравом смысле, заявил президент России Владимир Путин.
"А с кем вести переговоры - это, конечно, вопрос не праздный", - отметил также российский лидер, имея в виду, что официальный срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, и новые выборы на Украине не проводили.
Кроме того, возвращаться к переговорам следует не ради продвижения требований одной стороны, а исходя из тех "договоренностей, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции", а также из ситуации на поле боя, подчеркнул Путин. К таким переговорам Москва, по его словам, готова.
Сообщения, опубликованные в западной прессе о том, что Москва готова к переговорам с Киевом по нынешней линии фронта, неточны и неверны, заявлял ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Москва готова начать мирные переговоры с Украиной, если текущая линия фронта будет зафиксирована, сообщил
накануне Reuters, ссылаясь на четыре российских источника. Издание допускало, что Москва согласится "заморозить" конфликт.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.