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Россия готова начать мирные переговоры с Украиной, пишут СМИ
Россия готова начать мирные переговоры с Украиной, пишут СМИ - 24.05.2024, ПРАЙМ
Россия готова начать мирные переговоры с Украиной, пишут СМИ
Москва готова начать мирные переговоры с Украиной, если текущая линия фронта будет зафиксирована, сообщает Reuters, ссылаясь на четыре российских источника. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T15:58+0300
2024-05-24T15:58+0300
2024-05-24T15:58+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Москва готова начать мирные переговоры с Украиной, если текущая линия фронта будет зафиксирована, сообщает Reuters, ссылаясь на четыре российских источника."Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня, чтобы заморозить конфликт", — сказали собеседники агентства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, если предложение российской стороны будет проигнорировано и Киевом, и коллективным Западом, спецоперация продолжится.Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить уменьшенную в три раза "формулу мира" на конференции в Швейцарии. Предполагается, что она будет включать в себя три пункта: радиационную и ядерную безопасность, продовольственную безопасность, а также освобождение заключенных и депортированных.Киев намерен добиться окончательного принятия своей "формулы мира" на данной конференции, заключили в агентстве.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Новости
Россия готова начать мирные переговоры с Украиной, пишут СМИ
Reuters: Россия готова к переговорам, которые зафиксируют текущую линию фронта
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ.
Москва готова начать мирные переговоры с Украиной, если текущая линия фронта будет зафиксирована, сообщает
Reuters, ссылаясь на четыре российских источника.
"Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня, чтобы заморозить конфликт", — сказали собеседники агентства.
Тем не менее, если предложение российской стороны будет проигнорировано и Киевом, и коллективным Западом, спецоперация продолжится.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить уменьшенную в три раза "формулу мира" на конференции в Швейцарии. Предполагается, что она будет включать в себя три пункта: радиационную и ядерную безопасность, продовольственную безопасность, а также освобождение заключенных и депортированных.
Киев намерен добиться окончательного принятия своей "формулы мира" на данной конференции, заключили в агентстве.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
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