https://1prime.ru/20240524/peregovory-848488707.html

Россия готова начать мирные переговоры с Украиной, пишут СМИ

Россия готова начать мирные переговоры с Украиной, пишут СМИ - 24.05.2024, ПРАЙМ

Россия готова начать мирные переговоры с Украиной, пишут СМИ

Москва готова начать мирные переговоры с Украиной, если текущая линия фронта будет зафиксирована, сообщает Reuters, ссылаясь на четыре российских источника. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T15:58+0300

2024-05-24T15:58+0300

2024-05-24T15:58+0300

спецоперация на украине

россия

украина

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848417343_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a6c25a7053554fce3e05aae3108d9cb0.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Москва готова начать мирные переговоры с Украиной, если текущая линия фронта будет зафиксирована, сообщает Reuters, ссылаясь на четыре российских источника."Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но он также готов к прекращению огня, чтобы заморозить конфликт", — сказали собеседники агентства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТем не менее, если предложение российской стороны будет проигнорировано и Киевом, и коллективным Западом, спецоперация продолжится.Президент Украины Владимир Зеленский планирует представить уменьшенную в три раза "формулу мира" на конференции в Швейцарии. Предполагается, что она будет включать в себя три пункта: радиационную и ядерную безопасность, продовольственную безопасность, а также освобождение заключенных и депортированных.Киев намерен добиться окончательного принятия своей "формулы мира" на данной конференции, заключили в агентстве.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

https://1prime.ru/20240518/neytralitet-848300313.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, новости