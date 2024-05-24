https://1prime.ru/20240524/shvetsiya-848467242.html

Главком ВС Швеции сделал шокирующее признание о Путине

Главком ВС Швеции сделал шокирующее признание о Путине - 24.05.2024, ПРАЙМ

Главком ВС Швеции сделал шокирующее признание о Путине

Западные страны не могут поставлять Украине вооружение в том же объеме, в котором его производит Россия, поделился своим мнением в интервью немецкой газете RND... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T10:26+0300

2024-05-24T10:26+0300

2024-05-24T10:26+0300

спецоперация на украине

россия

украина

вооружение

всу

запад

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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Западные страны не могут поставлять Украине вооружение в том же объеме, в котором его производит Россия, поделился своим мнением в интервью немецкой газете RND главноком Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден."Путин подготовил российскую экономику к войне так, как мы не можем. Россияне сейчас производят огромное количество военной техники, гораздо больше, чем мы можем поставить на Украину", — рассказал он изданию.Кроме того, Бюден заметил, что российская армия по-прежнему обладает большим потенциалом как в военном, так и в кадровом планах, что еще сильнее усложняют ситуации для ВСУ на линии фронта. По его словам, за последние несколько месяцев украинский конфликт зашел в тупик, из-за этого он может затянуться на много лет.Как неоднократно заявляли российские власти, военная помощь Киеву препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают государства-члены Североатлантического альянса в конфликт. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для российских войск. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, как поставками вооружения и боеприпасов, так и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств.

https://1prime.ru/20240507/f-16-847976247.html

украина

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россия, украина, вооружение, всу, запад