https://1prime.ru/20240524/syrskiy-848488850.html

Их просто нет: ошибка Сырского вызвала ярость в Раде

Их просто нет: ошибка Сырского вызвала ярость в Раде - 24.05.2024, ПРАЙМ

Их просто нет: ошибка Сырского вызвала ярость в Раде

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский виноват в отсутствии фортификаций в Харьковской области, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Ее... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T16:00+0300

2024-05-24T16:00+0300

2024-05-24T16:00+0300

спецоперация на украине

александр сырский

верховная рада

харьков

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский виноват в отсутствии фортификаций в Харьковской области, заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Ее слова приводит издание "Страна.ua".По ее словам, укрепления на Харьковщине не подготовили ни Сырский, ни его предшественник Валерий Залужный."На границе укреплений просто не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией создавалось по предоставленным ГШ ВСУ советским методикам времен Второй мировой войны или вообще хаотично, по завышенным ценам и было пустым", - рассказала украинский депутат.Безуглая пояснила, что генералы вообще не разместили военных в том районе. Кроме того, минирование было минимальным, добавила она.Ранее Министерство обороны России сообщило, что за неделю войска группировки "Север" продвинулись вглубь Харьковской области, нанеся поражение живой силе и технике пяти бригад ВСУ и четырех бригад теробороны.

https://1prime.ru/20240524/spetsoperatsiya-na-ukraine-848462431.html

харьков

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александр сырский, верховная рада, харьков