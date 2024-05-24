https://1prime.ru/20240524/toyota-848469190.html
В России начались продажи самого надежного автомобиля в мире
В России начались продажи самого надежного автомобиля в мире - 24.05.2024, ПРАЙМ
В России начались продажи самого надежного автомобиля в мире
На автомобильном рынке России появился автомобиль Toyota 4Runner, признанный самым надежным автомобилем в мире, пишут "Автоности дня". | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:14+0300
2024-05-24T11:14+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. На автомобильном рынке России появился автомобиль Toyota 4Runner, признанный самым надежным автомобилем в мире, пишут "Автоности дня".Согласно изданию, автомобили Toyota уже более двух не поставляются в Россию, тем не менее ассортимент доступных к приобретению авто в России расширяется."Очередной тому пример — Toyota 4Runner, признанный экспертами Consumer Reports самым надежным автомобилем в мире", — говорится в публикации.Цены на новую модель Toyota 4Runner в России начинаются от 6 750 000 рублей. Предложенный автомобиль представлен в версии TRD Off-road и оснащен "внедорожными" шинами, экспедиционным багажником на крыше, воздухозаборником на капоте, а также кожаным салоном, мультимедийной системой, камерой заднего вида, парктрониками и двухзонным климат-контролем.Компания также предлагает еще три варианта модели 4Runner: два 2023 года и один 2024 года, последний из которых в версии Limited, имеющей различные дополнительные функции, такие как вентиляция передних сидений с памятью настроек, адаптивный круиз-контроль, система автоматического переключения света и множество других электронных помощников водителя.
https://1prime.ru/20240515/toyota-848177675.html
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россия, авто, новости, toyota
РОССИЯ, Авто, Новости, Toyota
В России начались продажи самого надежного автомобиля в мире
"Автоновости дня": в России начались продажи абсолютно нового Toyota 4Runner
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ.
На автомобильном рынке России появился автомобиль Toyota 4Runner, признанный самым надежным автомобилем в мире, пишут
"Автоности дня".
Согласно изданию, автомобили Toyota уже более двух не поставляются в Россию, тем не менее ассортимент доступных к приобретению авто в России расширяется.
"Очередной тому пример — Toyota 4Runner, признанный экспертами Consumer Reports самым надежным автомобилем в мире", — говорится в публикации.
Цены на новую модель Toyota 4Runner в России начинаются от 6 750 000 рублей. Предложенный автомобиль представлен в версии TRD Off-road и оснащен "внедорожными" шинами, экспедиционным багажником на крыше, воздухозаборником на капоте, а также кожаным салоном, мультимедийной системой, камерой заднего вида, парктрониками и двухзонным климат-контролем.
Компания также предлагает еще три варианта модели 4Runner: два 2023 года и один 2024 года, последний из которых в версии Limited, имеющей различные дополнительные функции, такие как вентиляция передних сидений с памятью настроек, адаптивный круиз-контроль, система автоматического переключения света и множество других электронных помощников водителя.
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