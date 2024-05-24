https://1prime.ru/20240524/toyota-848469190.html

В России начались продажи самого надежного автомобиля в мире

В России начались продажи самого надежного автомобиля в мире - 24.05.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи самого надежного автомобиля в мире

На автомобильном рынке России появился автомобиль Toyota 4Runner, признанный самым надежным автомобилем в мире, пишут "Автоности дня". | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T11:14+0300

2024-05-24T11:14+0300

2024-05-24T11:27+0300

россия

авто

новости

toyota

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848469328_254:0:1667:795_1920x0_80_0_0_c3f1e4c54ea1b4705bba5313f84c021e.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. На автомобильном рынке России появился автомобиль Toyota 4Runner, признанный самым надежным автомобилем в мире, пишут "Автоности дня".Согласно изданию, автомобили Toyota уже более двух не поставляются в Россию, тем не менее ассортимент доступных к приобретению авто в России расширяется."Очередной тому пример — Toyota 4Runner, признанный экспертами Consumer Reports самым надежным автомобилем в мире", — говорится в публикации.Цены на новую модель Toyota 4Runner в России начинаются от 6 750 000 рублей. Предложенный автомобиль представлен в версии TRD Off-road и оснащен "внедорожными" шинами, экспедиционным багажником на крыше, воздухозаборником на капоте, а также кожаным салоном, мультимедийной системой, камерой заднего вида, парктрониками и двухзонным климат-контролем.Компания также предлагает еще три варианта модели 4Runner: два 2023 года и один 2024 года, последний из которых в версии Limited, имеющей различные дополнительные функции, такие как вентиляция передних сидений с памятью настроек, адаптивный круиз-контроль, система автоматического переключения света и множество других электронных помощников водителя.

https://1prime.ru/20240515/toyota-848177675.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, новости, toyota