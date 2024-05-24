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Россия помиловала Турцию: многомиллионный долг по кредиту отдавать не надо
Россия помиловала Турцию: многомиллионный долг по кредиту отдавать не надо - 24.05.2024, ПРАЙМ
Россия помиловала Турцию: многомиллионный долг по кредиту отдавать не надо
Россия решила не взимать проценты за просрочку по экспортному кредиту с Турции — задержка платежей вызвана западными санкциями, что является независящим от... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:42+0300
2024-05-24T14:42+0300
2024-05-24T15:14+0300
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Россия решила не взимать проценты за просрочку по экспортному кредиту с Турции — задержка платежей вызвана западными санкциями, что является независящим от Анкары обстоятельством, пишет издание Yeni Çağ.Турция получила от России государственный кредит на сумму 726 миллионов долларов и своевременно исполнила все обязательства до 2022 года. Однако из-за западных санкций против России, Турция не смогла осуществить выплаты в размере 111 миллионов долларов в 2022 и 2023 годах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ сентябре 2023 года Анкара полностью погасила задолженность, но Москва имела право получить неустойку в размере 17 миллионов долларов. Госдума аннулировала штраф, сделав важный жест доброй воли в адрес Турции, отмечается в публикации.Депутат Вячеслав Никонов отметил, что размер пени ничтожен по сравнению с объемом торгово-экономических отношений между Россией и Турцией."Принятое решение считается шагом, способствующим укреплению доверия и согласия в отношениях между двумя странами", — делает вывод издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, турция, кредит
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, кредит
Россия помиловала Турцию: многомиллионный долг по кредиту отдавать не надо
Yeni Çağ: Россия не взяла пеней с Турции за просрочку платежей по кредиту
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ.
Россия решила не взимать проценты за просрочку по экспортному кредиту с Турции — задержка платежей вызвана западными санкциями, что является независящим от Анкары обстоятельством, пишет издание Yeni Çağ
.
Турция получила от России государственный кредит на сумму 726 миллионов долларов и своевременно исполнила все обязательства до 2022 года. Однако из-за западных санкций против России, Турция не смогла осуществить выплаты в размере 111 миллионов долларов в 2022 и 2023 годах.
В сентябре 2023 года Анкара полностью погасила задолженность, но Москва имела право получить неустойку в размере 17 миллионов долларов. Госдума аннулировала штраф, сделав важный жест доброй воли в адрес Турции, отмечается в публикации.
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Депутат Вячеслав Никонов отметил, что размер пени ничтожен по сравнению с объемом торгово-экономических отношений между Россией и Турцией.
"Принятое решение считается шагом, способствующим укреплению доверия и согласия в отношениях между двумя странами", — делает вывод издание.