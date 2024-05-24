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Россия помиловала Турцию: многомиллионный долг по кредиту отдавать не надо - 24.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240524/turtsiya-848484217.html
Россия помиловала Турцию: многомиллионный долг по кредиту отдавать не надо
Россия помиловала Турцию: многомиллионный долг по кредиту отдавать не надо - 24.05.2024, ПРАЙМ
Россия помиловала Турцию: многомиллионный долг по кредиту отдавать не надо
Россия решила не взимать проценты за просрочку по экспортному кредиту с Турции — задержка платежей вызвана западными санкциями, что является независящим от... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:42+0300
2024-05-24T15:14+0300
экономика
россия
турция
кредит
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Россия решила не взимать проценты за просрочку по экспортному кредиту с Турции — задержка платежей вызвана западными санкциями, что является независящим от Анкары обстоятельством, пишет издание Yeni Çağ.Турция получила от России государственный кредит на сумму 726 миллионов долларов и своевременно исполнила все обязательства до 2022 года. Однако из-за западных санкций против России, Турция не смогла осуществить выплаты в размере 111 миллионов долларов в 2022 и 2023 годах.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ сентябре 2023 года Анкара полностью погасила задолженность, но Москва имела право получить неустойку в размере 17 миллионов долларов. Госдума аннулировала штраф, сделав важный жест доброй воли в адрес Турции, отмечается в публикации.Депутат Вячеслав Никонов отметил, что размер пени ничтожен по сравнению с объемом торгово-экономических отношений между Россией и Турцией."Принятое решение считается шагом, способствующим укреплению доверия и согласия в отношениях между двумя странами", — делает вывод издание.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, турция, кредит
Экономика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, кредит
14:42 24.05.2024 (обновлено: 15:14 24.05.2024)
 
Россия помиловала Турцию: многомиллионный долг по кредиту отдавать не надо

Yeni Çağ: Россия не взяла пеней с Турции за просрочку платежей по кредиту

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Россия решила не взимать проценты за просрочку по экспортному кредиту с Турции — задержка платежей вызвана западными санкциями, что является независящим от Анкары обстоятельством, пишет издание Yeni Çağ.
Турция получила от России государственный кредит на сумму 726 миллионов долларов и своевременно исполнила все обязательства до 2022 года. Однако из-за западных санкций против России, Турция не смогла осуществить выплаты в размере 111 миллионов долларов в 2022 и 2023 годах.
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В сентябре 2023 года Анкара полностью погасила задолженность, но Москва имела право получить неустойку в размере 17 миллионов долларов. Госдума аннулировала штраф, сделав важный жест доброй воли в адрес Турции, отмечается в публикации.
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Депутат Вячеслав Никонов отметил, что размер пени ничтожен по сравнению с объемом торгово-экономических отношений между Россией и Турцией.
"Принятое решение считается шагом, способствующим укреплению доверия и согласия в отношениях между двумя странами", — делает вывод издание.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭкономикаРОССИЯТУРЦИЯкредит
 
 
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