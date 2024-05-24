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"Переломный момент". В Британии раскрыли, с чем столкнулись украинцы в тылу
"Переломный момент". В Британии раскрыли, с чем столкнулись украинцы в тылу - 24.05.2024, ПРАЙМ
"Переломный момент". В Британии раскрыли, с чем столкнулись украинцы в тылу
По всей Украине граждане не понимают, что ждет их государство и за что сражаются они и их близкие. Об этом рассказал старший аналитик Королевского объединенного | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T07:56+0300
2024-05-24T07:56+0300
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. По всей Украине граждане не понимают, что ждет их государство и за что сражаются они и их близкие. Об этом рассказал старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в интервью изданию Financial Times."Я бы сказал, что у них по всей стране сейчас весьма важный переломный момент. <…> Общество хочет понять, что ждет его впереди. <….> Они хотят понять, ради чего сражаются. И то, что пока им об этом не говорят — серьезная проблема", — отметил эксперт.Он также добавил, что на данный момент Вооруженные силы Украины терпят регулярные потери личного состава в ожесточенных боях, в то время как российская армия наращивает свое численное и материальное превосходство. По его словам, Киев теряет территории, но власти до сих пор не выработали план, как повернуть ситуацию в свою пользу.Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по замаскированной военной технике ВСУ в Харьковской области.
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РОССИЯ, УКРАИНА, БРИТАНИЯ, ВСУ
"Переломный момент". В Британии раскрыли, с чем столкнулись украинцы в тылу
Аналитик Уотлинг: украинцы не понимают, ради чего им сражаться на фронте
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ.
По всей Украине граждане не понимают, что ждет их государство и за что сражаются они и их близкие. Об этом рассказал старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в интервью
изданию Financial Times.
"Я бы сказал, что у них по всей стране сейчас весьма важный переломный момент. <…> Общество хочет понять, что ждет его впереди. <….> Они хотят понять, ради чего сражаются. И то, что пока им об этом не говорят — серьезная проблема", — отметил эксперт.
Он также добавил, что на данный момент Вооруженные силы Украины терпят регулярные потери личного состава в ожесточенных боях, в то время как российская армия наращивает свое численное и материальное превосходство. По его словам, Киев теряет территории, но власти до сих пор не выработали план, как повернуть ситуацию в свою пользу.
Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по замаскированной военной технике ВСУ в Харьковской области.
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