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"Переломный момент". В Британии раскрыли, с чем столкнулись украинцы в тылу - 24.05.2024, ПРАЙМ
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"Переломный момент". В Британии раскрыли, с чем столкнулись украинцы в тылу
"Переломный момент". В Британии раскрыли, с чем столкнулись украинцы в тылу - 24.05.2024, ПРАЙМ
"Переломный момент". В Британии раскрыли, с чем столкнулись украинцы в тылу
По всей Украине граждане не понимают, что ждет их государство и за что сражаются они и их близкие. Об этом рассказал старший аналитик Королевского объединенного | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T07:56+0300
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. По всей Украине граждане не понимают, что ждет их государство и за что сражаются они и их близкие. Об этом рассказал старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в интервью изданию Financial Times."Я бы сказал, что у них по всей стране сейчас весьма важный переломный момент. &lt;…&gt; Общество хочет понять, что ждет его впереди. &lt;….&gt; Они хотят понять, ради чего сражаются. И то, что пока им об этом не говорят — серьезная проблема", — отметил эксперт.Он также добавил, что на данный момент Вооруженные силы Украины терпят регулярные потери личного состава в ожесточенных боях, в то время как российская армия наращивает свое численное и материальное превосходство. По его словам, Киев теряет территории, но власти до сих пор не выработали план, как повернуть ситуацию в свою пользу.Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по замаскированной военной технике ВСУ в Харьковской области.
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россия, украина, британия, всу
РОССИЯ, УКРАИНА, БРИТАНИЯ, ВСУ
07:56 24.05.2024 (обновлено: 08:00 24.05.2024)
 
"Переломный момент". В Британии раскрыли, с чем столкнулись украинцы в тылу

Аналитик Уотлинг: украинцы не понимают, ради чего им сражаться на фронте

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. По всей Украине граждане не понимают, что ждет их государство и за что сражаются они и их близкие. Об этом рассказал старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в интервью изданию Financial Times.
"Я бы сказал, что у них по всей стране сейчас весьма важный переломный момент. <…> Общество хочет понять, что ждет его впереди. <….> Они хотят понять, ради чего сражаются. И то, что пока им об этом не говорят — серьезная проблема", — отметил эксперт.
Он также добавил, что на данный момент Вооруженные силы Украины терпят регулярные потери личного состава в ожесточенных боях, в то время как российская армия наращивает свое численное и материальное превосходство. По его словам, Киев теряет территории, но власти до сих пор не выработали план, как повернуть ситуацию в свою пользу.
Ранее в российском Министерстве обороны сообщили, что российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по замаскированной военной технике ВСУ в Харьковской области.
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