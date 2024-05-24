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Байден пропустит саммит по Украине из-за поездки в Калифорнию
Байден пропустит саммит по Украине из-за поездки в Калифорнию - 24.05.2024, ПРАЙМ
Байден пропустит саммит по Украине из-за поездки в Калифорнию
Глава Белого дома Джо Байден, вероятно, не сможет принять участие в саммите по Украине, потому что на это время в его графике запланирована акция по сбору... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T09:09+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден, вероятно, не сможет принять участие в саммите по Украине, потому что на это время в его графике запланирована акция по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что американские власти готовятся к грядущей конференции по Украине, которая пройдет в Женеве 15-16 июня. Однако, по его словам, анонсировать присутствие Байдена власти не могут."Несколько лидеров стран G7 планируют присоединиться (к конференции), но ни Байден, ни вице-президент (США) Камала Харрис не планируют там присутствовать", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники.Как в свою очередь отмечал замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев, запланированный саммит является бессмысленной встречей в попытках оживить "формулу мира" Владимира Зеленского.Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Хохлов отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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россия, швейцария, украина, джо байден
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, УКРАИНА, Джо Байден
Байден пропустит саммит по Украине из-за поездки в Калифорнию
Bloomberg: Байден, скорее всего, не приедет на конференцию по Украине 15-16 июня
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден, вероятно, не сможет принять участие в саммите по Украине, потому что на это время в его графике запланирована акция по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что американские власти готовятся к грядущей конференции по Украине, которая пройдет в Женеве 15-16 июня. Однако, по его словам, анонсировать присутствие Байдена власти не могут.
"Несколько лидеров стран G7 планируют присоединиться (к конференции), но ни Байден, ни вице-президент (США) Камала Харрис не планируют там присутствовать", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники.
Как в свою очередь отмечал замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев, запланированный саммит является бессмысленной встречей в попытках оживить "формулу мира" Владимира Зеленского.
Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Хохлов отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
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