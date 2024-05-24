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Байден пропустит саммит по Украине из-за поездки в Калифорнию

Байден пропустит саммит по Украине из-за поездки в Калифорнию - 24.05.2024, ПРАЙМ

Байден пропустит саммит по Украине из-за поездки в Калифорнию

Глава Белого дома Джо Байден, вероятно, не сможет принять участие в саммите по Украине, потому что на это время в его графике запланирована акция по сбору... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T09:09+0300

2024-05-24T09:09+0300

2024-05-24T10:07+0300

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украина

джо байден

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден, вероятно, не сможет принять участие в саммите по Украине, потому что на это время в его графике запланирована акция по сбору средств на предвыборную кампанию в Калифорнии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что американские власти готовятся к грядущей конференции по Украине, которая пройдет в Женеве 15-16 июня. Однако, по его словам, анонсировать присутствие Байдена власти не могут."Несколько лидеров стран G7 планируют присоединиться (к конференции), но ни Байден, ни вице-президент (США) Камала Харрис не планируют там присутствовать", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на источники.Как в свою очередь отмечал замруководителя российского Совбеза Дмитрий Медведев, запланированный саммит является бессмысленной встречей в попытках оживить "формулу мира" Владимира Зеленского.Швейцария 15-16 июня планирует провести мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. РФ не будет присутствовать, при этом ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Хохлов отметил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://1prime.ru/20240515/shveytsariya-848202492.html

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россия, швейцария, украина, джо байден