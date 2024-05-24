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Экс-премьер Украины предрек Киеву еще больше потерянных территорий - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Экс-премьер Украины предрек Киеву еще больше потерянных территорий
Экс-премьер Украины предрек Киеву еще больше потерянных территорий - 24.05.2024, ПРАЙМ
Экс-премьер Украины предрек Киеву еще больше потерянных территорий
Увеличение поставок оружия и техники Украине не поможет справиться с лавинообразной потерей территорий, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T12:01+0300
2024-05-24T12:01+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Увеличение поставок оружия и техники Украине не поможет справиться с лавинообразной потерей территорий, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров."Потери ВСУ территорий приобрели лавинообразный характер. Украина теряет территории даже несмотря на поставки западного вооружения и техники", — отметил политик в своем Telegram-канале.По словам Азарова, российская армия уже заняла 49 населенных пунктов только в Харьковской области, включая 36 в Купянском районе.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, даже если военные поставки на Украину со стороны Запада и США будут усилены, это не сможет изменить текущую ситуацию на фронте, так как положение сил Киева плачевно.
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украина, территории, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Территории, Новости
12:01 24.05.2024
 
Экс-премьер Украины предрек Киеву еще больше потерянных территорий

Азаров: поставки оружия Киеву не спасут от лавинообразной потери территорий

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Увеличение поставок оружия и техники Украине не поможет справиться с лавинообразной потерей территорий, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
"Потери ВСУ территорий приобрели лавинообразный характер. Украина теряет территории даже несмотря на поставки западного вооружения и техники", — отметил политик в своем Telegram-канале.
По словам Азарова, российская армия уже заняла 49 населенных пунктов только в Харьковской области, включая 36 в Купянском районе.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, даже если военные поставки на Украину со стороны Запада и США будут усилены, это не сможет изменить текущую ситуацию на фронте, так как положение сил Киева плачевно.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАТерриторииНовости
 
 
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