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Экс-премьер Украины предрек Киеву еще больше потерянных территорий

Экс-премьер Украины предрек Киеву еще больше потерянных территорий - 24.05.2024, ПРАЙМ

Экс-премьер Украины предрек Киеву еще больше потерянных территорий

Увеличение поставок оружия и техники Украине не поможет справиться с лавинообразной потерей территорий, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T12:01+0300

2024-05-24T12:01+0300

2024-05-24T12:01+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Увеличение поставок оружия и техники Украине не поможет справиться с лавинообразной потерей территорий, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров."Потери ВСУ территорий приобрели лавинообразный характер. Украина теряет территории даже несмотря на поставки западного вооружения и техники", — отметил политик в своем Telegram-канале.По словам Азарова, российская армия уже заняла 49 населенных пунктов только в Харьковской области, включая 36 в Купянском районе.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, даже если военные поставки на Украину со стороны Запада и США будут усилены, это не сможет изменить текущую ситуацию на фронте, так как положение сил Киева плачевно.

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украина, территории, новости