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Сырский оценил положение ВСУ в районе села Кисловка под Купянском - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Сырский оценил положение ВСУ в районе села Кисловка под Купянском
Сырский оценил положение ВСУ в районе села Кисловка под Купянском - 24.05.2024, ПРАЙМ
Сырский оценил положение ВСУ в районе села Кисловка под Купянском
Активные наступательные движения России на Харьковском направлении усложняют положение украинской армии в районе села Кисловка, рассказал главком ВСУ Александр... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T11:54+0300
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россия
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всу
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Активные наступательные движения России на Харьковском направлении усложняют положение украинской армии в районе села Кисловка, рассказал главком ВСУ Александр Сырский."На купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве... Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол", - сообщил военнослужащий в своем Telegram-канале. Кроме того, Сырский подчеркнул, что наиболее жесткие бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. По его словам, на других направлениях также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше. Вооруженные силы России в последнее время осуществляют наступление на Харьковском направлении. Однако, по словам старшего аналитик Датского института международных исследований Флемминга Сплидсбоэля, это еще нельзя считать решающим прорывом. Он добавил, что российская армия прорвала лишь первую линии обороны.
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РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Спецоперация на Украине
11:54 24.05.2024 (обновлено: 12:02 24.05.2024)
 
Сырский оценил положение ВСУ в районе села Кисловка под Купянском

Сырский признал сложной для ВСУ ситуацию в районе села Кисловка под Купянском

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Активные наступательные движения России на Харьковском направлении усложняют положение украинской армии в районе села Кисловка, рассказал главком ВСУ Александр Сырский.
"На купянском направлении продолжаются бои в лесном массиве... Сложная ситуация в районе Кисловки, где враг пытается прорвать нашу оборону и выйти к реке Оскол", - сообщил военнослужащий в своем Telegram-канале.
Кроме того, Сырский подчеркнул, что наиболее жесткие бои продолжаются на красноармейском и кураховском направлениях в Донбассе. По его словам, на других направлениях также неспокойно, но количество и интенсивность боевых действий значительно меньше.
Вооруженные силы России в последнее время осуществляют наступление на Харьковском направлении. Однако, по словам старшего аналитик Датского института международных исследований Флемминга Сплидсбоэля, это еще нельзя считать решающим прорывом. Он добавил, что российская армия прорвала лишь первую линии обороны.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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