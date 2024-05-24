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Всех на фронт. Генштаб ВСУ резко сократят и отправят воевать
Всех на фронт. Генштаб ВСУ резко сократят и отправят воевать - 24.05.2024, ПРАЙМ
Всех на фронт. Генштаб ВСУ резко сократят и отправят воевать
Численность генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, освободившихся военнослужащих отправят на фронт, сообщила в пятницу пресс-служба генштаба. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T18:26+0300
2024-05-24T18:26+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Численность генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, освободившихся военнослужащих отправят на фронт, сообщила в пятницу пресс-служба генштаба.За счет оптимизированных сотрудников укомплектуют боевые воинские части, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генштаба ВСУ.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Новый закон отменяет отсрочку для получателей второго высшего образования. Ее будут предоставлять только студентам очной формы. В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тысяч солдат. По данным Минобороны России, с июня 2023-го ВСУ потеряли 125 тысяч человек.
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всу, сво, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Всех на фронт. Генштаб ВСУ резко сократят и отправят воевать
Генштаб ВСУ сократят на 60%, освободившихся военнослужащих отправят на фронт
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Численность генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, освободившихся военнослужащих отправят на фронт, сообщила в пятницу пресс-служба генштаба.
За счет оптимизированных сотрудников укомплектуют боевые воинские части, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генштаба ВСУ.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Новый закон отменяет отсрочку для получателей второго высшего образования. Ее будут предоставлять только студентам очной формы.
В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тысяч солдат. По данным Минобороны России, с июня 2023-го ВСУ потеряли 125 тысяч человек.