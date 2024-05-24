Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Всех на фронт. Генштаб ВСУ резко сократят и отправят воевать - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240524/vsu-848498672.html
Всех на фронт. Генштаб ВСУ резко сократят и отправят воевать
Всех на фронт. Генштаб ВСУ резко сократят и отправят воевать - 24.05.2024, ПРАЙМ
Всех на фронт. Генштаб ВСУ резко сократят и отправят воевать
Численность генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, освободившихся военнослужащих отправят на фронт, сообщила в пятницу пресс-служба генштаба. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T18:26+0300
2024-05-24T18:45+0300
спецоперация на украине
всу
сво
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Численность генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, освободившихся военнослужащих отправят на фронт, сообщила в пятницу пресс-служба генштаба.За счет оптимизированных сотрудников укомплектуют боевые воинские части, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генштаба ВСУ.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Новый закон отменяет отсрочку для получателей второго высшего образования. Ее будут предоставлять только студентам очной формы. В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тысяч солдат. По данным Минобороны России, с июня 2023-го ВСУ потеряли 125 тысяч человек.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, сво, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, ВСУ, СВО, УКРАИНА, Владимир Зеленский
18:26 24.05.2024 (обновлено: 18:45 24.05.2024)
 
Всех на фронт. Генштаб ВСУ резко сократят и отправят воевать

Генштаб ВСУ сократят на 60%, освободившихся военнослужащих отправят на фронт

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Численность генерального штаба ВСУ сократят на 60 процентов, освободившихся военнослужащих отправят на фронт, сообщила в пятницу пресс-служба генштаба.
За счет оптимизированных сотрудников укомплектуют боевые воинские части, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Генштаба ВСУ.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Новый закон отменяет отсрочку для получателей второго высшего образования. Ее будут предоставлять только студентам очной формы.
В декабре 2023 года президент Владимир Зеленский сообщил, что численность сухопутных войск Украины составляет около 600 тысяч солдат. По данным Минобороны России, с июня 2023-го ВСУ потеряли 125 тысяч человек.
 
Спецоперация на УкраинеВСУСВОУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала