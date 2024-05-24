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Психиатры оценят. Полянский высказался о призывах США бить по России - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Психиатры оценят. Полянский высказался о призывах США бить по России
Психиатры оценят. Полянский высказался о призывах США бить по России - 24.05.2024, ПРАЙМ
Психиатры оценят. Полянский высказался о призывах США бить по России
Призывы некоторых западных политиков допустить удары по российским объектам и территории следует оценивать психиатрам, поделился своим мнением с РИА Новости... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T08:08+0300
2024-05-24T09:34+0300
спецоперация на украине
россия
запад
украина
дмитрий полянский
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ООН, 24 мая – ПРАЙМ. Призывы некоторых западных политиков допустить удары по российским объектам и территории следует оценивать психиатрам, поделился своим мнением с РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "По правде говоря, мы не отслеживаем эти вопросы отсюда. На мой взгляд, нужно быть врачом, психиатром, чтобы отслеживать их. Мы же недостаточно квалифицированы для этого", - заявил дипломат в ответ на вопрос о том, как в Москве смотрят на подобные призывы. Кроме того, Полянский заявил, что на данный момент Запад очевидно находится в панике на фоне успехов России на линии фронта и того, что "украинцы не хотят воевать, а лидер киевского режима (Владимир Зеленский - ред.) не приносит обещанных результатов".Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал главу госдепа Энтони Блинкена снять запрет на использование Киевом американского оружия для поражения российских целей. В свою очередь Блинкен заявил, что, исходя из некоторых соображений, сделать это невозможно.
https://1prime.ru/20240524/rossiya-848462559.html
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россия, запад, украина, дмитрий полянский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Дмитрий Полянский
08:08 24.05.2024 (обновлено: 09:34 24.05.2024)
 
Психиатры оценят. Полянский высказался о призывах США бить по России

Полянский: призывы на Западе наносить удары по России нужно оценивать психиатрам

© Фото : UN Photo/Loey FelipeСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© Фото : UN Photo/Loey Felipe
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ООН, 24 мая – ПРАЙМ. Призывы некоторых западных политиков допустить удары по российским объектам и территории следует оценивать психиатрам, поделился своим мнением с РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"По правде говоря, мы не отслеживаем эти вопросы отсюда. На мой взгляд, нужно быть врачом, психиатром, чтобы отслеживать их. Мы же недостаточно квалифицированы для этого", - заявил дипломат в ответ на вопрос о том, как в Москве смотрят на подобные призывы.
Кроме того, Полянский заявил, что на данный момент Запад очевидно находится в панике на фоне успехов России на линии фронта и того, что "украинцы не хотят воевать, а лидер киевского режима (Владимир Зеленский - ред.) не приносит обещанных результатов".
Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал главу госдепа Энтони Блинкена снять запрет на использование Киевом американского оружия для поражения российских целей. В свою очередь Блинкен заявил, что, исходя из некоторых соображений, сделать это невозможно.
Дмитрий Полянский
Полянский прокомментировал призывы Запада нанести удары по России
06:48
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯЗАПАДУКРАИНАДмитрий Полянский
 
 
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