https://1prime.ru/20240524/zapad-848463295.html
Психиатры оценят. Полянский высказался о призывах США бить по России
Психиатры оценят. Полянский высказался о призывах США бить по России - 24.05.2024, ПРАЙМ
Психиатры оценят. Полянский высказался о призывах США бить по России
Призывы некоторых западных политиков допустить удары по российским объектам и территории следует оценивать психиатрам, поделился своим мнением с РИА Новости... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T08:08+0300
2024-05-24T08:08+0300
2024-05-24T09:34+0300
спецоперация на украине
россия
запад
украина
дмитрий полянский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846776964_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_eaca3233e3a861bdb3f31206917268e5.jpg
ООН, 24 мая – ПРАЙМ. Призывы некоторых западных политиков допустить удары по российским объектам и территории следует оценивать психиатрам, поделился своим мнением с РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "По правде говоря, мы не отслеживаем эти вопросы отсюда. На мой взгляд, нужно быть врачом, психиатром, чтобы отслеживать их. Мы же недостаточно квалифицированы для этого", - заявил дипломат в ответ на вопрос о том, как в Москве смотрят на подобные призывы. Кроме того, Полянский заявил, что на данный момент Запад очевидно находится в панике на фоне успехов России на линии фронта и того, что "украинцы не хотят воевать, а лидер киевского режима (Владимир Зеленский - ред.) не приносит обещанных результатов".Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал главу госдепа Энтони Блинкена снять запрет на использование Киевом американского оружия для поражения российских целей. В свою очередь Блинкен заявил, что, исходя из некоторых соображений, сделать это невозможно.
https://1prime.ru/20240524/rossiya-848462559.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1b/846776964_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_cd29eb1a229995b20bcab5d875f2de5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, украина, дмитрий полянский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА, Дмитрий Полянский
Психиатры оценят. Полянский высказался о призывах США бить по России
Полянский: призывы на Западе наносить удары по России нужно оценивать психиатрам
ООН, 24 мая – ПРАЙМ. Призывы некоторых западных политиков допустить удары по российским объектам и территории следует оценивать психиатрам, поделился своим мнением с РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
"По правде говоря, мы не отслеживаем эти вопросы отсюда. На мой взгляд, нужно быть врачом, психиатром, чтобы отслеживать их. Мы же недостаточно квалифицированы для этого", - заявил дипломат в ответ на вопрос о том, как в Москве смотрят на подобные призывы.
Кроме того, Полянский заявил, что на данный момент Запад очевидно находится в панике на фоне успехов России на линии фронта и того, что "украинцы не хотят воевать, а лидер киевского режима (Владимир Зеленский - ред.) не приносит обещанных результатов".
Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал главу госдепа Энтони Блинкена снять запрет на использование Киевом американского оружия для поражения российских целей. В свою очередь Блинкен заявил, что, исходя из некоторых соображений, сделать это невозможно.
Полянский прокомментировал призывы Запада нанести удары по России