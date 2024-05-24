https://1prime.ru/20240524/zapad-848464746.html

"В ответ на призыв": на Западе выступили с отчаянным требованием по Украине

"В ответ на призыв": на Западе выступили с отчаянным требованием по Украине - 24.05.2024, ПРАЙМ

"В ответ на призыв": на Западе выступили с отчаянным требованием по Украине

Европейские ученые и политики потребовали от Европейского парламента выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, организовать мирную конференцию,... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T09:20+0300

2024-05-24T09:20+0300

2024-05-24T09:20+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европейские ученые и политики потребовали от Европейского парламента выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, организовать мирную конференцию, участие в которой примут обе стороны. Соответствующее письмо опубликовала итальянская газета Corriere Della Sera."Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине", - говорится в тексте письма.Авторы также призвали включить вопрос о переговорахв повестку кандидатов. Кроме того, в письме напоминается, что ранее ЕС не способствовал мирному урегулированию конфликта, а только накачивал Украину оружием.Выборы в Европейский парламент 2024 года должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года.Полный текст читайте на ИноСМИ

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европа, ес, украина, россия, переговоры