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"В ответ на призыв": на Западе выступили с отчаянным требованием по Украине - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240524/zapad-848464746.html
"В ответ на призыв": на Западе выступили с отчаянным требованием по Украине
"В ответ на призыв": на Западе выступили с отчаянным требованием по Украине - 24.05.2024, ПРАЙМ
"В ответ на призыв": на Западе выступили с отчаянным требованием по Украине
Европейские ученые и политики потребовали от Европейского парламента выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, организовать мирную конференцию,... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T09:20+0300
2024-05-24T09:20+0300
спецоперация на украине
европа
ес
украина
россия
переговоры
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европейские ученые и политики потребовали от Европейского парламента выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, организовать мирную конференцию, участие в которой примут обе стороны. Соответствующее письмо опубликовала итальянская газета Corriere Della Sera."Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине", - говорится в тексте письма.Авторы также призвали включить вопрос о переговорахв повестку кандидатов. Кроме того, в письме напоминается, что ранее ЕС не способствовал мирному урегулированию конфликта, а только накачивал Украину оружием.Выборы в Европейский парламент 2024 года должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года.Полный текст читайте на ИноСМИ
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европа, ес, украина, россия, переговоры
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, ЕС, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
09:20 24.05.2024
 
"В ответ на призыв": на Западе выступили с отчаянным требованием по Украине

CDS: ученые и политики Европы призвали к немедленным переговорам по Украине

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Брюссель
Города мира. Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Европейские ученые и политики потребовали от Европейского парламента выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, организовать мирную конференцию, участие в которой примут обе стороны. Соответствующее письмо опубликовала итальянская газета Corriere Della Sera.
"Европейскому парламенту следующего созыва следует организовать пробную конференцию с участием обеих сторон (России и Украины. — Прим. ред.) и начать обсуждение мирного сосуществования и безопасности в регионе после конфликта на Украине", - говорится в тексте письма.
Авторы также призвали включить вопрос о переговорахв повестку кандидатов. Кроме того, в письме напоминается, что ранее ЕС не способствовал мирному урегулированию конфликта, а только накачивал Украину оружием.
Выборы в Европейский парламент 2024 года должны пройти с 6 по 9 июня 2024 года.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
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09:09
 
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАЕСУКРАИНАРОССИЯпереговоры
 
 
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