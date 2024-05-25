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"Марш глупости": Байдену дали неожиданный совет в отношении России - 25.05.2024, ПРАЙМ
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"Марш глупости": Байдену дали неожиданный совет в отношении России
"Марш глупости": Байдену дали неожиданный совет в отношении России - 25.05.2024, ПРАЙМ
"Марш глупости": Байдену дали неожиданный совет в отношении России
Очень жаль, что президент США Джо Байден пренебрегает переговорами с Россией, игнорируя заветы Рузвельта и Кеннеди. Между тем конфронтация с Российской... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T22:40+0300
2024-05-25T22:41+0300
политика
джо байден
переговоры
россия
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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Очень жаль, что президент США Джо Байден пренебрегает переговорами с Россией, игнорируя заветы Рузвельта и Кеннеди. Между тем конфронтация с Российской Федерацией бессмысленна и не решает никаких проблем, а Украина нужна Западу как телеге пятое колесо, пишет в статье для American Greatness обозреватель Стив Грубер.По его утверждению, Байден изо всех сил старается реализовать самый худший из всех возможных сценариев для Киева. Он демонизирует российского президента Владимира Путина вместо того, чтобы вспомнить заветы Рузвельта и Кеннеди, призывавших никогда не бояться переговоров, говорить мягко и добиваться справедливости миром."Для нас всех очень плохо, что Байдену наплевать на переговоры с Россией… - подчеркивает Грубер. - Байден отказывается понять: что мы неправы, изолируя Россию и настраивая ее против себя; что продвижение НАТО на восток по своему характеру более провокационно, чем российская экспансия в западном направлении, потому что у России есть вполне законные претензии на Украину".При этом обозреватель приводит слова экс-главы ЦРУ Роберта Гейтса, заявившего, что Байден ошибся практически по всем важным вопросам внешней политики и нацбезопасности за последние 40 лет.Подытоживая, Грубер пишет: "Один раз мы уже потеряли Россию. Мы не должны потерять ее снова. Мы должны прекратить этот марш глупости, а иначе очень скоро окажемся в такой ситуации, когда уже не сможем и не захотим выпутываться из очередной нескончаемой войны".
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джо байден, переговоры, россия
Политика, Джо Байден, переговоры, РОССИЯ
22:40 25.05.2024 (обновлено: 22:41 25.05.2024)
 
"Марш глупости": Байдену дали неожиданный совет в отношении России

AG: американский эксперт Грубер посоветовал Байдену дружить с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Очень жаль, что президент США Джо Байден пренебрегает переговорами с Россией, игнорируя заветы Рузвельта и Кеннеди. Между тем конфронтация с Российской Федерацией бессмысленна и не решает никаких проблем, а Украина нужна Западу как телеге пятое колесо, пишет в статье для American Greatness обозреватель Стив Грубер.
По его утверждению, Байден изо всех сил старается реализовать самый худший из всех возможных сценариев для Киева. Он демонизирует российского президента Владимира Путина вместо того, чтобы вспомнить заветы Рузвельта и Кеннеди, призывавших никогда не бояться переговоров, говорить мягко и добиваться справедливости миром.
"Для нас всех очень плохо, что Байдену наплевать на переговоры с Россией… - подчеркивает Грубер. - Байден отказывается понять: что мы неправы, изолируя Россию и настраивая ее против себя; что продвижение НАТО на восток по своему характеру более провокационно, чем российская экспансия в западном направлении, потому что у России есть вполне законные претензии на Украину".
При этом обозреватель приводит слова экс-главы ЦРУ Роберта Гейтса, заявившего, что Байден ошибся практически по всем важным вопросам внешней политики и нацбезопасности за последние 40 лет.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России
23 мая, 13:41
Подытоживая, Грубер пишет: "Один раз мы уже потеряли Россию. Мы не должны потерять ее снова. Мы должны прекратить этот марш глупости, а иначе очень скоро окажемся в такой ситуации, когда уже не сможем и не захотим выпутываться из очередной нескончаемой войны".
 
ПолитикаДжо БайденпереговорыРОССИЯ
 
 
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