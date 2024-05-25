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Байден в очередной раз оскорбил Путина - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Байден в очередной раз оскорбил Путина
Байден в очередной раз оскорбил Путина - 25.05.2024, ПРАЙМ
Байден в очередной раз оскорбил Путина
Президент США Джо Байден в очередной раз позволил себе оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина. | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T23:31+0300
2024-05-25T23:38+0300
политика
джо байден
заявление
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в очередной раз позволил себе оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина. Выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт, американский лидер заявил: "Мы стоим на стороне Украины и продолжим оказывать ей поддержку. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем позволить себе отвернуться, и мы не отвернемся". По его словам, Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину - поставлять Киеву военную помощь и обучать украинских солдат. При этом Байден заявил, что американские военные не поедут воевать на Украину. Вместе с тем президент США сообщил, будто Путин рассчитывал, что НАТО должна была расколоться, но в настоящее время Североатлантический альянс "сильнее, чем когда-либо". Путин уже отвечал на попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". Примечательно, что в феврале нынешнего года президент России заявил, что Байден на посту президента Соединенных Штатов предпочтительнее для Российской федерации, чем Трамп, поскольку Байден "более опытный" и "прогнозируемый".
https://1prime.ru/20240523/bayden-848442353.html
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джо байден, заявление, владимир путин
Политика, Джо Байден, заявление, Владимир Путин
23:31 25.05.2024 (обновлено: 23:38 25.05.2024)
 
Байден в очередной раз оскорбил Путина

Байден вновь позволил себе публичное оскорбление в адрес Путина

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в очередной раз позволил себе оскорбительное высказывание в адрес президента России Владимира Путина.
Выступая перед выпускниками военной академии Вест-Поинт, американский лидер заявил: "Мы стоим на стороне Украины и продолжим оказывать ей поддержку. Мы противостоим человеку, которого я знаю уже много лет, жестокому тирану. Мы не можем позволить себе отвернуться, и мы не отвернемся".
По его словам, Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину - поставлять Киеву военную помощь и обучать украинских солдат. При этом Байден заявил, что американские военные не поедут воевать на Украину.
Вместе с тем президент США сообщил, будто Путин рассчитывал, что НАТО должна была расколоться, но в настоящее время Североатлантический альянс "сильнее, чем когда-либо".
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России
23 мая, 13:41
Путин уже отвечал на попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". Примечательно, что в феврале нынешнего года президент России заявил, что Байден на посту президента Соединенных Штатов предпочтительнее для Российской федерации, чем Трамп, поскольку Байден "более опытный" и "прогнозируемый".
 
ПолитикаДжо БайдензаявлениеВладимир Путин
 
 
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