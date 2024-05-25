https://1prime.ru/20240525/nato-848505255.html
НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД
НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД - 25.05.2024, ПРАЙМ
НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД
Североатлантический альянс формирует сеть киберлабораторий на приграничной к России территории в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе – в Грузии | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T07:36+0300
2024-05-25T07:36+0300
2024-05-25T07:36+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Североатлантический альянс формирует сеть киберлабораторий на приграничной к России территории в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе – в Грузии и Молдавии. Об этом рассказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов. "Вашингтон уже давно отрабатывает методы гибридной войны против России в информационной сфере. В качестве основного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из разрекламированной "IT-армии", осуществляют электронные диверсии под плотной опекой натовских кураторов", - заявил он. Люкманов упомянул, что поступала информация о "командировании в Киев целых подразделений западных спецслужб и вооруженных сил". По его словам, в упомянутых киберлабораториях проводятся киберучения, в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сферет. Спецпредставитель российского президента добавил, что под эгидой США западые государства наращивают наступательные потенциалы в сфере информационных технологий в целях проведения компьютерных операций против Москвы и Пекина.Люкманов подчеркнул, что Москва готова адекватно ответить на любые враждебные действия против нее в сфере информационной безопасности.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, сша, нато, информационная безопасность
РОССИЯ, США, НАТО, информационная безопасность
НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ России, заявили в МИД
Люкманов: НАТО формирует сеть киберлабораторий по периметру границ России
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Североатлантический альянс формирует сеть киберлабораторий на приграничной к России территории в Эстонии, Латвии, Финляндии, Румынии, а в перспективе – в Грузии и Молдавии. Об этом рассказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.
"Вашингтон уже давно отрабатывает методы гибридной войны против России в информационной сфере. В качестве основного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из разрекламированной "IT-армии", осуществляют электронные диверсии под плотной опекой натовских кураторов", - заявил он.
Названы возможные пути эскалации конфликта России и НАТО
Люкманов упомянул, что поступала информация о "командировании в Киев целых подразделений западных спецслужб и вооруженных сил". По его словам, в упомянутых киберлабораториях проводятся киберучения, в ходе которых обкатываются сценарии противоборства с нами в цифровой сферет.
Спецпредставитель российского президента добавил, что под эгидой США западые государства наращивают наступательные потенциалы в сфере информационных технологий в целях проведения компьютерных операций против Москвы и Пекина.
Люкманов подчеркнул, что Москва готова адекватно ответить на любые враждебные действия против нее в сфере информационной безопасности.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 10.00 мск.