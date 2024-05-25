https://1prime.ru/20240525/svo-848512753.html

Антонов объяснил, из-за чего Украина может потерять больше территорий

Антонов объяснил, из-за чего Украина может потерять больше территорий - 25.05.2024, ПРАЙМ

Антонов объяснил, из-за чего Украина может потерять больше территорий

Украина потеряет значительные территории, если Соединенные Штаты проигнорируют предложения Российской Федерации по мирным переговорам. Об этом в беседе с... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T20:24+0300

2024-05-25T20:24+0300

2024-05-25T20:35+0300

спецоперация на украине

анатолий антонов

сша

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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Украина потеряет значительные территории, если Соединенные Штаты проигнорируют предложения Российской Федерации по мирным переговорам. Об этом в беседе с изданием Newsweek заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.В частности, он сказал: "Если российские предложения по мирным переговорам в Вашингтоне вновь проигнорируют, украинцы потеряют куда больше территорий по сравнению с теми, которые есть у них сейчас". Вместе с тем посол назвал "профанацией" разрекламированную конференцию в Швейцарии, подчеркнув , что она не может заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу. Антонов отметил: "На деле данная инициатива (конференция в Швейцарии - прим. ред.) – не больше чем профанация, призванная отвлечь мировую общественность от узловых проблем современности. Заменить серьезную дипломатическую и юридическую работу пустословием и повторением политических лозунгов не получится. Более того, швейцарская сходка не вправе подтверждать легитимность Зеленского. У нее просто нет полномочий". На 15-16 июня в Швейцарии намечена конференцию по Украине. Представители Российской Федерации на этом мероприятии участвовать не будут. На конференцию приглашены около 160 стран. По словам российского посла в Берне Сергея Гармонина, Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой состоит в том, чтобы предъявить Москве ультиматум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что переговорный процесс по Украине без участия Российской Федерациии не имеет смысла.

https://1prime.ru/20240524/ukraina-848474489.html

сша

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анатолий антонов, сша, украина