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Он старается. Что сдвинет курс рубля на следующей неделе

Он старается. Что сдвинет курс рубля на следующей неделе - 25.05.2024, ПРАЙМ

Он старается. Что сдвинет курс рубля на следующей неделе

У рубля есть все шансы закрепиться ниже 90 за доллар, если не вмешаются геополитика или макроэкономика, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T03:03+0300

2024-05-25T03:03+0300

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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. У рубля есть все шансы закрепиться ниже 90 за доллар, если не вмешаются геополитика или макроэкономика, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Уходящая неделя была благоприятной для рубля на фоне налоговых выплат экспортеров, которые продлятся до 28 мая. Давление оказывали геополитические риски, санкции и ситуация на нефтяном рынке, где котировки Brent опускаясь до важного уровня поддержки 81 доллар за баррель."При пробое этого уровня вниз, рубль может резко ослабнуть. С начала недели рубль подорожал к доллару на 1,50%, до 89,58, к евро - на 1,78%, до 96,98., к юаню - 1,99%, до 12,32", - напомнил аналитик.К поддерживающим рубль факторам он отнес продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами до апреля 2025 года, ожидание повышения ключевой ставки Банка России на заседании 7 июня и решение Минфина о сокращении объема покупок иностранной валюты.Факторы, оказывающие давление на рубль:- Укрепление доллара США на международном валютном рынке;- Нисходящий тренд по нефти марки Brent с вершины $92,14 (12.04.24) до $81. Сохраняются риски пробоя;- Геополитические риски и санкционное давление;- Неопределенность вокруг будущей политики ОПЕК+. Заседание 1 июня;- Слабые данные по запасам нефти в США;- Сигналы ФРС США о продолжении ужесточения денежно-кредитной политики;- Рост геополитической нестабильности;- Повышенный спрос населения на иностранную валюту перед сезоном отпусков."Таким образом, поддержку рублю оказывали традиционные внутренние факторы, в то время как давление исходило преимущественно от внешних геополитических и макроэкономических факторов", - отметил Антонов.По его мнению, важно, на каких отметках рубль завершит текущую неделю. Если выше 90 за доллар, то после десятидневного укрепления стоит ожидать восходящую коррекцию. Контрольный уровень — 90,50 рубля. Неспособность доллара пройти его может укрепить позиции рубля до 88,50. "Укрепление рубля ниже не рассматриваю из-за негативных и технических факторов", - указал аналитик. Для евро торговый диапазон 96,40 - 99,00 рубля, юаня — 12,20 - 12,50 рубля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

курсы валют, обмен валют, курс доллара к рублю цб рф