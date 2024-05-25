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Он старается. Что сдвинет курс рубля на следующей неделе - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Он старается. Что сдвинет курс рубля на следующей неделе
Он старается. Что сдвинет курс рубля на следующей неделе - 25.05.2024, ПРАЙМ
Он старается. Что сдвинет курс рубля на следующей неделе
У рубля есть все шансы закрепиться ниже 90 за доллар, если не вмешаются геополитика или макроэкономика, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T03:03+0300
2024-05-25T03:03+0300
энергетика
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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. У рубля есть все шансы закрепиться ниже 90 за доллар, если не вмешаются геополитика или макроэкономика, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Уходящая неделя была благоприятной для рубля на фоне налоговых выплат экспортеров, которые продлятся до 28 мая. Давление оказывали геополитические риски, санкции и ситуация на нефтяном рынке, где котировки Brent опускаясь до важного уровня поддержки 81 доллар за баррель."При пробое этого уровня вниз, рубль может резко ослабнуть. С начала недели рубль подорожал к доллару на 1,50%, до 89,58, к евро - на 1,78%, до 96,98., к юаню - 1,99%, до 12,32", - напомнил аналитик.К поддерживающим рубль факторам он отнес продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами до апреля 2025 года, ожидание повышения ключевой ставки Банка России на заседании 7 июня и решение Минфина о сокращении объема покупок иностранной валюты.Факторы, оказывающие давление на рубль:- Укрепление доллара США на международном валютном рынке;- Нисходящий тренд по нефти марки Brent с вершины $92,14 (12.04.24) до $81. Сохраняются риски пробоя;- Геополитические риски и санкционное давление;- Неопределенность вокруг будущей политики ОПЕК+. Заседание 1 июня;- Слабые данные по запасам нефти в США;- Сигналы ФРС США о продолжении ужесточения денежно-кредитной политики;- Рост геополитической нестабильности;- Повышенный спрос населения на иностранную валюту перед сезоном отпусков."Таким образом, поддержку рублю оказывали традиционные внутренние факторы, в то время как давление исходило преимущественно от внешних геополитических и макроэкономических факторов", - отметил Антонов.По его мнению, важно, на каких отметках рубль завершит текущую неделю. Если выше 90 за доллар, то после десятидневного укрепления стоит ожидать восходящую коррекцию. Контрольный уровень — 90,50 рубля. Неспособность доллара пройти его может укрепить позиции рубля до 88,50. "Укрепление рубля ниже не рассматриваю из-за негативных и технических факторов", - указал аналитик. Для евро торговый диапазон 96,40 - 99,00 рубля, юаня — 12,20 - 12,50 рубля.
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курсы валют, обмен валют, курс доллара к рублю цб рф
Энергетика, Курсы валют, обмен валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
03:03 25.05.2024
 
Он старается. Что сдвинет курс рубля на следующей неделе

Аналитик Антонов: доллар будет дешевле 90 рублей, если не помешает геополитика

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина проходит мимо пункта обмена валют в Москве
Мужчина проходит мимо пункта обмена валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. У рубля есть все шансы закрепиться ниже 90 за доллар, если не вмешаются геополитика или макроэкономика, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Уходящая неделя была благоприятной для рубля на фоне налоговых выплат экспортеров, которые продлятся до 28 мая. Давление оказывали геополитические риски, санкции и ситуация на нефтяном рынке, где котировки Brent опускаясь до важного уровня поддержки 81 доллар за баррель.
"При пробое этого уровня вниз, рубль может резко ослабнуть. С начала недели рубль подорожал к доллару на 1,50%, до 89,58, к евро - на 1,78%, до 96,98., к юаню - 1,99%, до 12,32", - напомнил аналитик.
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К поддерживающим рубль факторам он отнес продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами до апреля 2025 года, ожидание повышения ключевой ставки Банка России на заседании 7 июня и решение Минфина о сокращении объема покупок иностранной валюты.
Факторы, оказывающие давление на рубль:
- Укрепление доллара США на международном валютном рынке;
- Нисходящий тренд по нефти марки Brent с вершины $92,14 (12.04.24) до $81. Сохраняются риски пробоя;
- Геополитические риски и санкционное давление;
- Неопределенность вокруг будущей политики ОПЕК+. Заседание 1 июня;
- Слабые данные по запасам нефти в США;
- Сигналы ФРС США о продолжении ужесточения денежно-кредитной политики;
- Рост геополитической нестабильности;
- Повышенный спрос населения на иностранную валюту перед сезоном отпусков.
"Таким образом, поддержку рублю оказывали традиционные внутренние факторы, в то время как давление исходило преимущественно от внешних геополитических и макроэкономических факторов", - отметил Антонов.
По его мнению, важно, на каких отметках рубль завершит текущую неделю. Если выше 90 за доллар, то после десятидневного укрепления стоит ожидать восходящую коррекцию. Контрольный уровень — 90,50 рубля. Неспособность доллара пройти его может укрепить позиции рубля до 88,50. "Укрепление рубля ниже не рассматриваю из-за негативных и технических факторов", - указал аналитик. Для евро торговый диапазон 96,40 - 99,00 рубля, юаня — 12,20 - 12,50 рубля.
 
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