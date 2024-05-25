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При обстрел ВСУ поселка Октябрьский под Белгородом погибли два человека - 25.05.2024, ПРАЙМ
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При обстрел ВСУ поселка Октябрьский под Белгородом погибли два человека
При обстрел ВСУ поселка Октябрьский под Белгородом погибли два человека - 25.05.2024, ПРАЙМ
При обстрел ВСУ поселка Октябрьский под Белгородом погибли два человека
При украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района погибли два человека, еще десять пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T19:27+0300
2024-05-25T19:28+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. При украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района погибли два человека, еще десять пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора, ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. "К большому горю, два человека погибли - у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью… - сообщил Гладков. - По предварительной информации, 10 человек пострадали, среди них один восьмилетний мальчик".
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всу, белгород
Спецоперация на Украине, ВСУ, БЕЛГОРОД
19:27 25.05.2024 (обновлено: 19:28 25.05.2024)
 
При обстрел ВСУ поселка Октябрьский под Белгородом погибли два человека

Гладков: при обстреле ВСУ в поселке под Белгородом погибли два человека

© Фото : Telegram/Вячеслав ГладковПоследствия атаки украинского БПЛА в Белгороде
Последствия атаки украинского БПЛА в Белгороде - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© Фото : Telegram/Вячеслав Гладков
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. При украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района погибли два человека, еще десять пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Под обстрел ВСУ в Белгороде попали два детских лагеря
23 мая, 08:22
"К большому горю, два человека погибли - у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью… - сообщил Гладков. - По предварительной информации, 10 человек пострадали, среди них один восьмилетний мальчик".
 
Спецоперация на УкраинеВСУБЕЛГОРОД
 
 
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