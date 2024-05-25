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При обстрел ВСУ поселка Октябрьский под Белгородом погибли два человека
При обстрел ВСУ поселка Октябрьский под Белгородом погибли два человека - 25.05.2024, ПРАЙМ
При обстрел ВСУ поселка Октябрьский под Белгородом погибли два человека
При украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района погибли два человека, еще десять пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T19:27+0300
2024-05-25T19:27+0300
2024-05-25T19:28+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. При украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района погибли два человека, еще десять пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора, ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. "К большому горю, два человека погибли - у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью… - сообщил Гладков. - По предварительной информации, 10 человек пострадали, среди них один восьмилетний мальчик".
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всу, белгород
Спецоперация на Украине, ВСУ, БЕЛГОРОД
При обстрел ВСУ поселка Октябрьский под Белгородом погибли два человека
Гладков: при обстреле ВСУ в поселке под Белгородом погибли два человека
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. При украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района погибли два человека, еще десять пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО.
Под обстрел ВСУ в Белгороде попали два детских лагеря
"К большому горю, два человека погибли - у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью… - сообщил Гладков. - По предварительной информации, 10 человек пострадали, среди них один восьмилетний мальчик".