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При обстрел ВСУ поселка Октябрьский под Белгородом погибли два человека

При обстрел ВСУ поселка Октябрьский под Белгородом погибли два человека - 25.05.2024, ПРАЙМ

При обстрел ВСУ поселка Октябрьский под Белгородом погибли два человека

При украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района погибли два человека, еще десять пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T19:27+0300

2024-05-25T19:27+0300

2024-05-25T19:28+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. При украинском обстреле поселка Октябрьский Белгородского района погибли два человека, еще десять пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По данным губернатора, ВСУ обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района из РСЗО. "К большому горю, два человека погибли - у мужчины и женщины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью… - сообщил Гладков. - По предварительной информации, 10 человек пострадали, среди них один восьмилетний мальчик".

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