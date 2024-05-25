https://1prime.ru/20240525/zaes-848513410.html
"Они в отчаянии". В США испугались возможного удара ВСУ
"Они в отчаянии". В США испугались возможного удара ВСУ - 25.05.2024, ПРАЙМ
"Они в отчаянии". В США испугались возможного удара ВСУ
Киевский режим в отчаянии может решиться нанести удар по Запорожской АЭС. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T21:27+0300
2024-05-25T21:27+0300
2024-05-25T21:28+0300
спецоперация на украине
всу
запорожская аэс
удар
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Киевский режим в отчаянии может решиться нанести удар по Запорожской АЭС. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Украина попытается сделать что-то отчаянное, - предположил он. - Я бы не стал исключать, что она попытается осуществить атаку на Запорожскую АЭС".Как напомнил Джонсон, Российская Федерация дала четко понять, что не будет наносить удары по ядерным объектам в зоне СВО. При этом атомные электростанции, по его мнению, это та красная линия, которую готовы перейти Вооруженные силы Украины.Экс-сотрудник ЦРУ отметил: "Они в отчаянии, теперь вы знаете, когда они в панике и чувствуют, что их жизнь под угрозой, они делают отчаянные вещи, это то, что мы наблюдаем сейчас на Украине".На Запорожской АЭС на этой неделе сообщили МАГАТЭ об атаке беспилотников на транспортный цех возле электростанции. При атаке были повреждения инфраструктуры, но обошлось без жертв, говорится в заявлении МАГАТЭ.
https://1prime.ru/20240522/vsu-848412702.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу, запорожская аэс, удар
Спецоперация на Украине, ВСУ, Запорожская АЭС, удар
"Они в отчаянии". В США испугались возможного удара ВСУ
Ларри Джонсон: ВСУ в отчаянии могут нанести удар по Запорожской АЭС
МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ.
Киевский режим в отчаянии может решиться нанести удар по Запорожской АЭС. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive
заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Украина попытается сделать что-то отчаянное, - предположил он. - Я бы не стал исключать, что она попытается осуществить атаку на Запорожскую АЭС".
Как напомнил Джонсон, Российская Федерация дала четко понять, что не будет наносить удары по ядерным объектам в зоне СВО. При этом атомные электростанции, по его мнению, это та красная линия, которую готовы перейти Вооруженные силы Украины.
Экс-сотрудник ЦРУ отметил: "Они в отчаянии, теперь вы знаете, когда они в панике и чувствуют, что их жизнь под угрозой, они делают отчаянные вещи, это то, что мы наблюдаем сейчас на Украине".
Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС
На Запорожской АЭС на этой неделе сообщили МАГАТЭ об атаке беспилотников на транспортный цех возле электростанции. При атаке были повреждения инфраструктуры, но обошлось без жертв, говорится в заявлении МАГАТЭ.