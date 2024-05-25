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"Они в отчаянии". В США испугались возможного удара ВСУ - 25.05.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240525/zaes-848513410.html
"Они в отчаянии". В США испугались возможного удара ВСУ
"Они в отчаянии". В США испугались возможного удара ВСУ - 25.05.2024, ПРАЙМ
"Они в отчаянии". В США испугались возможного удара ВСУ
Киевский режим в отчаянии может решиться нанести удар по Запорожской АЭС. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T21:27+0300
2024-05-25T21:28+0300
спецоперация на украине
всу
запорожская аэс
удар
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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Киевский режим в отчаянии может решиться нанести удар по Запорожской АЭС. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Украина попытается сделать что-то отчаянное, - предположил он. - Я бы не стал исключать, что она попытается осуществить атаку на Запорожскую АЭС".Как напомнил Джонсон, Российская Федерация дала четко понять, что не будет наносить удары по ядерным объектам в зоне СВО. При этом атомные электростанции, по его мнению, это та красная линия, которую готовы перейти Вооруженные силы Украины.Экс-сотрудник ЦРУ отметил: "Они в отчаянии, теперь вы знаете, когда они в панике и чувствуют, что их жизнь под угрозой, они делают отчаянные вещи, это то, что мы наблюдаем сейчас на Украине".На Запорожской АЭС на этой неделе сообщили МАГАТЭ об атаке беспилотников на транспортный цех возле электростанции. При атаке были повреждения инфраструктуры, но обошлось без жертв, говорится в заявлении МАГАТЭ.
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всу, запорожская аэс, удар
Спецоперация на Украине, ВСУ, Запорожская АЭС, удар
21:27 25.05.2024 (обновлено: 21:28 25.05.2024)
 
"Они в отчаянии". В США испугались возможного удара ВСУ

Ларри Джонсон: ВСУ в отчаянии могут нанести удар по Запорожской АЭС

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Киевский режим в отчаянии может решиться нанести удар по Запорожской АЭС. Об этом в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Украина попытается сделать что-то отчаянное, - предположил он. - Я бы не стал исключать, что она попытается осуществить атаку на Запорожскую АЭС".
Как напомнил Джонсон, Российская Федерация дала четко понять, что не будет наносить удары по ядерным объектам в зоне СВО. При этом атомные электростанции, по его мнению, это та красная линия, которую готовы перейти Вооруженные силы Украины.
Экс-сотрудник ЦРУ отметил: "Они в отчаянии, теперь вы знаете, когда они в панике и чувствуют, что их жизнь под угрозой, они делают отчаянные вещи, это то, что мы наблюдаем сейчас на Украине".
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2024
Украинский дрон атаковал территорию Запорожской АЭС
22 мая, 15:53
На Запорожской АЭС на этой неделе сообщили МАГАТЭ об атаке беспилотников на транспортный цех возле электростанции. При атаке были повреждения инфраструктуры, но обошлось без жертв, говорится в заявлении МАГАТЭ.
 
Спецоперация на УкраинеВСУЗапорожская АЭСудар
 
 
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