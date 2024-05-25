https://1prime.ru/20240525/zelenskiy-848511729.html

Зеленский сделал новое заявление в отношении переговоров с Россией

Зеленский сделал новое заявление в отношении переговоров с Россией - 25.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский сделал новое заявление в отношении переговоров с Россией

Сейчас нет возможности рассматривать вопрос о прекращении огня с Россией, заявил в беседе с изданием "Орда" президент Украины Владимир Зеленский. Об этом... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T18:20+0300

2024-05-25T18:20+0300

2024-05-25T18:22+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

переговоры

россия

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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Сейчас нет возможности рассматривать вопрос о прекращении огня с Россией, заявил в беседе с изданием "Орда" президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.В частности, украинский лидер отметил: "Прекращение огня сегодня... Для нас это очень опасно, очень".По его утверждению, Россия может "использовать это обстоятельство для усиления позиций".В пятницу на пресс-конференции в Минске президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить диалог с Украиной, но возобновить его можно, исходя из ранее достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, которая к сегодняшнему дню сложилась на земле.Ранее Путин отмечал, что если Киев намерен начать переговоры, то украинское руководство должно отменить ныне действующий законодательный запрет на их проведение.

https://1prime.ru/20240525/zelenskiy-848507188.html

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владимир зеленский, переговоры, россия