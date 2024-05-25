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Зеленский сделал новое заявление в отношении переговоров с Россией - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Зеленский сделал новое заявление в отношении переговоров с Россией
Зеленский сделал новое заявление в отношении переговоров с Россией - 25.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский сделал новое заявление в отношении переговоров с Россией
Сейчас нет возможности рассматривать вопрос о прекращении огня с Россией, заявил в беседе с изданием "Орда" президент Украины Владимир Зеленский. Об этом... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T18:20+0300
2024-05-25T18:22+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
переговоры
россия
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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Сейчас нет возможности рассматривать вопрос о прекращении огня с Россией, заявил в беседе с изданием "Орда" президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.В частности, украинский лидер отметил: "Прекращение огня сегодня... Для нас это очень опасно, очень".По его утверждению, Россия может "использовать это обстоятельство для усиления позиций".В пятницу на пресс-конференции в Минске президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить диалог с Украиной, но возобновить его можно, исходя из ранее достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, которая к сегодняшнему дню сложилась на земле.Ранее Путин отмечал, что если Киев намерен начать переговоры, то украинское руководство должно отменить ныне действующий законодательный запрет на их проведение.
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владимир зеленский, переговоры, россия
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, переговоры, РОССИЯ
18:20 25.05.2024 (обновлено: 18:22 25.05.2024)
 
Зеленский сделал новое заявление в отношении переговоров с Россией

Зеленский: прекращение огня с Россией опасно для Украины

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Сейчас нет возможности рассматривать вопрос о прекращении огня с Россией, заявил в беседе с изданием "Орда" президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, украинский лидер отметил: "Прекращение огня сегодня... Для нас это очень опасно, очень".
По его утверждению, Россия может "использовать это обстоятельство для усиления позиций".
В пятницу на пресс-конференции в Минске президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжить диалог с Украиной, но возобновить его можно, исходя из ранее достигнутых договоренностей в Турции и Белоруссии, а также с учетом ситуации, которая к сегодняшнему дню сложилась на земле.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
Двойной удар. На Западе рассказали, как США и Китай унизили Зеленского
10:53
Ранее Путин отмечал, что если Киев намерен начать переговоры, то украинское руководство должно отменить ныне действующий законодательный запрет на их проведение.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийпереговорыРОССИЯ
 
 
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