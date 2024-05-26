https://1prime.ru/20240526/aerodrom-848517390.html

Российские войска ударили по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16

Российские войска ударили по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16 - 26.05.2024, ПРАЙМ

Российские войска ударили по аэродрому, который Киев готовит к приему F-16

Российские военные ночью нанесли большую серию ударов по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области. Об этом сообщил агентству... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T08:36+0300

2024-05-26T08:36+0300

2024-05-26T08:50+0300

спецоперация на украине

сво

ракетные удары

f-16

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ДОНЕЦК, 26 мая - ПРАЙМ. Российские военные ночью нанесли большую серию ударов по военным и энергетическим объектам Староконстантинова в Хмельницкой области. Об этом сообщил агентству РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в Староконстантинове, а позднее уточнил, что город был обесточен. "Ночью 26 мая город Староконстантинов в Хмельницкой области получил большую серию ударов по военным и энергетическим объектам", — заявил Лебедев и уточнил, что удар наносился по военному аэродрому, который Киев готовит к приему истребителей F-16. По его словам, еще один удар был произведен в направлении Староконстантиновского полигона, где, по данным подпольщиков, размещается иностранная военная техника и идет обучение работы с ней мобилизованных украинских граждан. Обучение производят иностранные инструкторы, добавил Лебедев. По его данным, один из ударов пришелся на подстанцию города Константинов. После удара произошла "очень мощная детонация", в городе пропало электричество.Кроме того, координатор николаевского подполья сообщил, что в Днепропетровской области в Городе Павлоград был нанесен удар по складу, где, предположительно, находились американские ракеты ATACMS. При этом второй удар был с детонацией и, как описывают местные жители, "с сильным фейерверком", добавил он. "Удары наносились в сторону войсковой части 3024 Национальной гвардии Украины... По данным Сопротивления, на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли в трех КАМАЗах ракеты, по описанию похожие на м39 ATACMS", — сообщил собеседник агентства.По его информации, результаты прилетов пока уточняются, сейчас известно, что после второго прилета в сторону военной части направились машины скорой помощи. Их не сразу пустили, пришлось около 15-20 минут ждать на блокпосту. В это время проводилась эвакуация на вертолетах.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240526/chvk-848516602.html

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сво, ракетные удары, f-16