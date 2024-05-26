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Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина

Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина - 26.05.2024, ПРАЙМ

Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина

Очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина является недопустимым, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T05:11+0300

2024-05-26T05:11+0300

2024-05-26T05:16+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 26 мая – ПРАЙМ. Очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина является недопустимым, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, оно направлено против всего сплоченного российского народа. В ходе выступления в субботу перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, глава Белого дома США вновь позволил себе недипломатично высказаться о Владимире Путине, назвав того "жестоким тираном". Антонов отметил, что местным правящим кругам пора смириться с тем, что Москва продолжит проводить независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах. "Делая выпады в адрес Владимира Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства", подчеркнул он и добавил, что считает недопустимым подобное поведение для любого ответственного политика, а тем более для лидера страны. Дипломат считает, что "словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах.

https://1prime.ru/20240523/bayden-848442353.html

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сша, россия, джо байден, владимир путин