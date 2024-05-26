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Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина
Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина - 26.05.2024, ПРАЙМ
Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина
Очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина является недопустимым, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T05:11+0300
2024-05-26T05:11+0300
2024-05-26T05:16+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 26 мая – ПРАЙМ. Очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина является недопустимым, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, оно направлено против всего сплоченного российского народа. В ходе выступления в субботу перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, глава Белого дома США вновь позволил себе недипломатично высказаться о Владимире Путине, назвав того "жестоким тираном". Антонов отметил, что местным правящим кругам пора смириться с тем, что Москва продолжит проводить независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах. "Делая выпады в адрес Владимира Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства", подчеркнул он и добавил, что считает недопустимым подобное поведение для любого ответственного политика, а тем более для лидера страны. Дипломат считает, что "словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах.
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сша, россия, джо байден, владимир путин
Политика, США, РОССИЯ, Джо Байден, Владимир Путин
Антонов назвал недопустимым оскорбление Байдена в адрес Путина
Антонов: Байден своими выпадами в адрес Путина оскорбляет весь российский народ
ВАШИНГТОН, 26 мая – ПРАЙМ. Очередное оскорбление президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина является недопустимым, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, оно направлено против всего сплоченного российского народа.
В ходе выступления в субботу перед выпускниками военной академии Вест-Поинт в штате Нью-Йорк, глава Белого дома США вновь позволил себе недипломатично высказаться о Владимире Путине, назвав того "жестоким тираном".
Антонов отметил, что местным правящим кругам пора смириться с тем, что Москва продолжит проводить независимую и суверенную политику, основанную на национальных интересах.
"Делая выпады в адрес Владимира Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства", подчеркнул он и добавил, что считает недопустимым подобное поведение для любого ответственного политика, а тем более для лидера страны.
Дипломат считает, что "словесное хамство и попытки самоутвердиться за счет имиджа нашего президента отражают злобу Вашингтона из-за того, что Россия, говоря языком американцев, бросает вызов "миропорядку, основанному на правилах.
"Байден катится в бездну". США вдруг обнаружили, что проигрывают России