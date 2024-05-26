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"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена об американском могуществе - 26.05.2024, ПРАЙМ
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"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена об американском могуществе
"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена об американском могуществе - 26.05.2024, ПРАЙМ
"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена об американском могуществе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление президента США Джо Байдена о незаменимой нации напомнила, что президентские выборы в США в... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T06:52+0300
2024-05-26T06:52+0300
политика
мария захарова
джо байден
сша
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление президента США Джо Байдена о незаменимой нации напомнила, что президентские выборы в США в 1912 году выиграл человек, заявлявший, что "незаменимых людей нет". Она опубликовала в своем Telegram-канале слова Байдена о том, что США "незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире". "Самое смешное, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что "незаменимых людей нет". Выборы Вильсон выиграл", — написала она. Кроме того, она назвала слова Байдена "кринжем года" и отметила, что "про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано".
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мария захарова, джо байден, сша
Политика, Мария Захарова, Джо Байден, США
06:52 26.05.2024
 
"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена об американском могуществе

Захарова назвала заявление Байдена о незаменимой нации кринжем года

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление президента США Джо Байдена о незаменимой нации напомнила, что президентские выборы в США в 1912 году выиграл человек, заявлявший, что "незаменимых людей нет".
Она опубликовала в своем Telegram-канале слова Байдена о том, что США "незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире".
"Самое смешное, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что "незаменимых людей нет". Выборы Вильсон выиграл", — написала она.
Кроме того, она назвала слова Байдена "кринжем года" и отметила, что "про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано".
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ПолитикаМария ЗахароваДжо БайденСША
 
 
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