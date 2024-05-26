https://1prime.ru/20240526/bayden-848516341.html

"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена об американском могуществе

"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена об американском могуществе - 26.05.2024, ПРАЙМ

"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена об американском могуществе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление президента США Джо Байдена о незаменимой нации напомнила, что президентские выборы в США в... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T06:52+0300

2024-05-26T06:52+0300

2024-05-26T06:52+0300

политика

мария захарова

джо байден

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846553925_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5330cbb5ea467d7acadc035cf031e82.jpg

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление президента США Джо Байдена о незаменимой нации напомнила, что президентские выборы в США в 1912 году выиграл человек, заявлявший, что "незаменимых людей нет". Она опубликовала в своем Telegram-канале слова Байдена о том, что США "незаменимая нация, единственная в мире сверхдержава и ведущая демократия в мире". "Самое смешное, что в 1912 году кандидат в американские президенты от демократов Вудро Вильсон в предвыборном выступлении заявил, что "незаменимых людей нет". Выборы Вильсон выиграл", — написала она. Кроме того, она назвала слова Байдена "кринжем года" и отметила, что "про печатный станок и госдолг почему-то не было сказано".

https://1prime.ru/20240526/tramp-848515427.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, джо байден, сша