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Энергетическая политика Байдена помогла России, заявили в США - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Энергетическая политика Байдена помогла России, заявили в США
Энергетическая политика Байдена помогла России, заявили в США - 26.05.2024, ПРАЙМ
Энергетическая политика Байдена помогла России, заявили в США
"Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T10:14+0300
2024-05-26T10:15+0300
энергетика
сша
джо байден
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Действия президента США Джо Байдена в энергетической политике страны сыграли на руку России, заявил в эфире Fox News губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам."Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам", — считает он.Он подчеркнул, что действия Байдена принесли вред американской энергетической промышленности, а также привели к инфляции внутри страны и опустошили американский стратегический нефтяной резерв.Бергам добавил, что "энергетика — это основа каждого продукта, а у нас высокие цены на энергоносители". "Мы убиваем рабочие места в Америке, предоставляя их другим странам", — отметил он.
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сша, джо байден, мировая энергетика
Энергетика, США, Джо Байден, мировая энергетика
10:14 26.05.2024 (обновлено: 10:15 26.05.2024)
 
Энергетическая политика Байдена помогла России, заявили в США

Губернатор Северной Дакоты Бергам: политика Байдена по энергетике помогла России

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Действия президента США Джо Байдена в энергетической политике страны сыграли на руку России, заявил в эфире Fox News губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.

"Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам", — считает он.
Он подчеркнул, что действия Байдена принесли вред американской энергетической промышленности, а также привели к инфляции внутри страны и опустошили американский стратегический нефтяной резерв.

Бергам добавил, что "энергетика — это основа каждого продукта, а у нас высокие цены на энергоносители".
"Мы убиваем рабочие места в Америке, предоставляя их другим странам", — отметил он.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
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ЭнергетикаСШАДжо Байденмировая энергетика
 
 
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