Энергетическая политика Байдена помогла России, заявили в США
Губернатор Северной Дакоты Бергам: политика Байдена по энергетике помогла России
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Действия президента США Джо Байдена в энергетической политике страны сыграли на руку России, заявил в эфире Fox News губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам.
"Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам", — считает он.
"Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам", — считает он.
Он подчеркнул, что действия Байдена принесли вред американской энергетической промышленности, а также привели к инфляции внутри страны и опустошили американский стратегический нефтяной резерв.
Бергам добавил, что "энергетика — это основа каждого продукта, а у нас высокие цены на энергоносители".
Бергам добавил, что "энергетика — это основа каждого продукта, а у нас высокие цены на энергоносители".
"Мы убиваем рабочие места в Америке, предоставляя их другим странам", — отметил он.