https://1prime.ru/20240526/bayden-848518654.html

Энергетическая политика Байдена помогла России, заявили в США

Энергетическая политика Байдена помогла России, заявили в США - 26.05.2024, ПРАЙМ

Энергетическая политика Байдена помогла России, заявили в США

"Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T10:14+0300

2024-05-26T10:14+0300

2024-05-26T10:15+0300

энергетика

сша

джо байден

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Действия президента США Джо Байдена в энергетической политике страны сыграли на руку России, заявил в эфире Fox News губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам."Мы ведем две опосредованные войны — одну с Россией и одну с Ираном. И эти противники финансируют боевые действия против нас за счет получаемых ими нефтяных денег. Энергетическая политика Байдена помогла нашим противникам", — считает он.Он подчеркнул, что действия Байдена принесли вред американской энергетической промышленности, а также привели к инфляции внутри страны и опустошили американский стратегический нефтяной резерв.Бергам добавил, что "энергетика — это основа каждого продукта, а у нас высокие цены на энергоносители". "Мы убиваем рабочие места в Америке, предоставляя их другим странам", — отметил он.

https://1prime.ru/20240526/bayden-848516341.html

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сша, джо байден, мировая энергетика