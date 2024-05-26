https://1prime.ru/20240526/berestovoe--848522032.html

Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области

Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области - 26.05.2024, ПРАЙМ

Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T13:53+0300

2024-05-26T13:53+0300

2024-05-26T13:53+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области", — сказано в сводке военного ведомства.

https://1prime.ru/20240526/chvk-848516602.html

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