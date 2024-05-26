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Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области
Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области - 26.05.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T13:53+0300
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спецоперация на украине
харьковская область
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области", — сказано в сводке военного ведомства.
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харьковская область, сво, вс рф
Спецоперация на Украине, Харьковская область, СВО, ВС РФ
13:53 26.05.2024
 
Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области

Минобороны: российские военные освободили Берестовое в Харьковской области

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТОС-1А "Солнцепек"
ТОС-1А Солнцепек - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области", — сказано в сводке военного ведомства.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
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Спецоперация на УкраинеХарьковская областьСВОВС РФ
 
 
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