https://1prime.ru/20240526/berestovoe--848522032.html
Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области
Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области - 26.05.2024, ПРАЙМ
Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T13:53+0300
2024-05-26T13:53+0300
2024-05-26T13:53+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области", — сказано в сводке военного ведомства.
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харьковская область, сво, вс рф
Спецоперация на Украине, Харьковская область, СВО, ВС РФ
Российские войска освободили Берестовое в Харьковской области
Минобороны: российские военные освободили Берестовое в Харьковской области