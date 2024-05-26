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Россиянам назвали причину, по которой можно потерять земельный участок

Россиянам назвали причину, по которой можно потерять земельный участок - 26.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали причину, по которой можно потерять земельный участок

Земельному участку могут присвоить статус бесхозяйного объекта недвижимости, если право собственности на него не было зарегистрировано в Едином госреестре... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T06:04+0300

2024-05-26T06:04+0300

2024-05-26T06:04+0300

земельный участок

продажа недвижимости

егрн

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Земельному участку могут присвоить статус бесхозяйного объекта недвижимости, если право собственности на него не было зарегистрировано в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), а органы местного управления не смогли выявить правообладателя. Об этом рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ). Он напомнил, что органы местного самоуправления вправе проводить мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН. При этом внесение в реестр о правообладателях ранее учтенного объекта недвижимости в результате проведения органами местного самоуправления мероприятий не является государственной регистрацией прав на недвижимое имущество."В случае, если проведенные органами местного самоуправления мероприятия не позволили выявить правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости, не прекратившего свое существование, уполномоченный орган представляет заявление о постановке такого объекта недвижимости на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимости", — пояснил парламентарий. Он подчеркнул, что лишь при наличии зарегистрированного в ЕГРН права собственности можно распоряжаться объектом недвижимости. Данные об объекте недвижимости отображаются в личном кабинете на портале Госуслуг, а также в личном кабинете на официальном сайте Росреестра. По словам Гаврилова, люди зачастую знают, что у них имеется какой-то участок, но они его не оформляли, не регистрировали на себя, не заявляли свои права на него, а может и не знали о нем довольно долго. Чтобы не потерять объект, который по какой-либо причине недооформлен, очень важно сделать ряд действий, отметил он. "В целях исключения возможных судебных споров, связанных с постановкой на учет вашего объекта недвижимости в качестве бесхозяйного, а также снятия с государственного кадастрового учета земельных участков, я рекомендую всем собственникам объектов недвижимости, ранее возникшие права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, представить заявление о государственной регистрации ранее возникшего права", — сказал парламентарий. Он отметил, что к заявлению о госрегистрации ранее возникшего права следует приложить правоустанавливающие документы и, при необходимости, нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую соответствующие полномочия представителя заявителя. Депутат напомнил, что заявление о госрегистрации ранее возникшего права и правоустанавливающее документы заявитель может представить: в МФЦ, в том числе при выездном приеме, в форме электронных документов или электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, посредством портала Госуслуг или официального сайта Росреестра.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

земельный участок, продажа недвижимости, егрн