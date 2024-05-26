https://1prime.ru/20240526/faza-848523752.html

В США заявили о переходе украинского конфликта на новый этап

В США заявили о переходе украинского конфликта на новый этап - 26.05.2024, ПРАЙМ

В США заявили о переходе украинского конфликта на новый этап

У конфликта между Россией и Украиной началась новая фаза, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T17:23+0300

2024-05-26T17:23+0300

2024-05-26T17:24+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. У конфликта между Россией и Украиной началась новая фаза, предположил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Мы вступили в новую фазу боевых действий. <…> Это продвижение вперед (ВС России. — Прим. ред.), но это не классическое большое наступление", — заявил экс-агент ЦРУ.Джонсон полагает, что на данный момент российская армия ставить целью сокращение подразделений ВСУ, которые находятся на линии фронта, а не освобождение территорий.В пресс-службе Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских ракет ATACMS, противокорабельную ракету "Нептун", 41 беспилотник и 32 снаряда РСЗО различных типов.Всего с начала спецоперации было уничтожено 603 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24656 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16166 танков и других боевых бронированных машин, 1314 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9860 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22007 единиц специальной военной автомобильной техники.Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.

https://1prime.ru/20240526/marshrut-848523261.html

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всу, вс россии, украина, россия