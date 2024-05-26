https://1prime.ru/20240526/haval-848520683.html

Россиян предупредили о странной особенности бортового компьютера Haval M6

Россиян предупредили о странной особенности бортового компьютера Haval M6 - 26.05.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о странной особенности бортового компьютера Haval M6

Бортовой компьютер кроссовера Haval M6 некорректно передает данные о расходе топлива, сообщил журнал "За рулем". | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T12:10+0300

2024-05-26T12:10+0300

2024-05-26T12:10+0300

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Бортовой компьютер кроссовера Haval M6 некорректно передает данные о расходе топлива, сообщил журнал "За рулем".Эксперт издания выяснил опытным путем, что монитор борткомпьютера показывает меньшие данные, чем реальный расход топлива, что подтвердилось при помощи чеков с АЗС.Согласно подсчетам, расход топлива оказался на два-три литра больше на 100 километров пути. Эксперт обнулял счетчик при каждой заправке, что помогло зафиксировать расхождение в данных борткомпьютера с реальным расходом топлива. Так, на устройстве фиксировался расход топлива 8,4 литра на 100 километров, а реальное значение составило 12,36 литра на 100 километров. То есть оно показало расход на четыре литра меньше реальных данных. Изданию удалось выяснить, что в среднем реальный расход топлива составляет в смешанном цикле 10,78 литра на 100 километров.

https://1prime.ru/20240525/volga-848479829.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, haval, топливо