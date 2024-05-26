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Россиян предупредили о странной особенности бортового компьютера Haval M6
Россиян предупредили о странной особенности бортового компьютера Haval M6 - 26.05.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о странной особенности бортового компьютера Haval M6
Бортовой компьютер кроссовера Haval M6 некорректно передает данные о расходе топлива, сообщил журнал "За рулем". | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T12:10+0300
2024-05-26T12:10+0300
2024-05-26T12:10+0300
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Бортовой компьютер кроссовера Haval M6 некорректно передает данные о расходе топлива, сообщил журнал "За рулем".Эксперт издания выяснил опытным путем, что монитор борткомпьютера показывает меньшие данные, чем реальный расход топлива, что подтвердилось при помощи чеков с АЗС.Согласно подсчетам, расход топлива оказался на два-три литра больше на 100 километров пути. Эксперт обнулял счетчик при каждой заправке, что помогло зафиксировать расхождение в данных борткомпьютера с реальным расходом топлива. Так, на устройстве фиксировался расход топлива 8,4 литра на 100 километров, а реальное значение составило 12,36 литра на 100 километров. То есть оно показало расход на четыре литра меньше реальных данных. Изданию удалось выяснить, что в среднем реальный расход топлива составляет в смешанном цикле 10,78 литра на 100 километров.
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авто, haval, топливо
Экономика, Авто, Haval, топливо
Россиян предупредили о странной особенности бортового компьютера Haval M6
"За рулем": бортовой компьютер Haval M6 занижает реальный расход топлива
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ.
Бортовой компьютер кроссовера Haval M6 некорректно передает данные о расходе топлива, сообщил журнал "За рулем"
.
Эксперт издания выяснил опытным путем, что монитор борткомпьютера показывает меньшие данные, чем реальный расход топлива, что подтвердилось при помощи чеков с АЗС.
Согласно подсчетам, расход топлива оказался на два-три литра больше на 100 километров пути.
Эксперт обнулял счетчик при каждой заправке, что помогло зафиксировать расхождение в данных борткомпьютера с реальным расходом топлива. Так, на устройстве фиксировался расход топлива 8,4 литра на 100 километров, а реальное значение составило 12,36 литра на 100 километров. То есть оно показало расход на четыре литра меньше реальных данных.
Изданию удалось выяснить, что в среднем реальный расход топлива составляет в смешанном цикле 10,78 литра на 100 километров.
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