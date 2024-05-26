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Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине - 26.05.2024, ПРАЙМ
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Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240526/konflikt-848515865.html
Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине
Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине - 26.05.2024, ПРАЙМ
Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре ткущего года в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T06:15+0300
2024-05-26T06:15+0300
политика
сша
дональд трамп
джо байден
украина
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ВАШИНГТОН, 26 мая – ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре ткущего года в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между Москвой и Киевом и остановит приближение "третьей мировой войны". "Еще до того, как я вернусь в Овальный кабинет после победы на президентских выборах, я добьюсь прекращения чудовищной войны между Россией и Украиной, чтобы мы перестали тратить сотни миллионов долларов на чужие конфликты и сберегли тысячи и тысячи жизней", — заявил он в ходе выступления на Либертарианском национальном съезде в столице страны Вашингтоне. При этом он не назвал подробностей того, как именно планирует добиться такого результата. Кроме того, он пообещал "восстановить мир и стабильность", а также "остановить поход (действующего президента США — ред) Джо Байдена к третьей мировой войне". "Вам ведь известно, что мы движемся к третьей мировой?", —задался вопросом экс-глава Белого дома и сразу же отметил, что такая война, в случае ее начала будет беспрецедентной по своему масштабу и характеру.
https://1prime.ru/20240526/tramp-848515427.html
сша
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сша, дональд трамп, джо байден, украина
Политика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, УКРАИНА
06:15 26.05.2024
 
Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине

Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© Фото : Public domain
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ВАШИНГТОН, 26 мая – ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре ткущего года в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между Москвой и Киевом и остановит приближение "третьей мировой войны".
"Еще до того, как я вернусь в Овальный кабинет после победы на президентских выборах, я добьюсь прекращения чудовищной войны между Россией и Украиной, чтобы мы перестали тратить сотни миллионов долларов на чужие конфликты и сберегли тысячи и тысячи жизней", — заявил он в ходе выступления на Либертарианском национальном съезде в столице страны Вашингтоне.
При этом он не назвал подробностей того, как именно планирует добиться такого результата.
Кроме того, он пообещал "восстановить мир и стабильность", а также "остановить поход (действующего президента США — ред) Джо Байдена к третьей мировой войне".
"Вам ведь известно, что мы движемся к третьей мировой?", —задался вопросом экс-глава Белого дома и сразу же отметил, что такая война, в случае ее начала будет беспрецедентной по своему масштабу и характеру.
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
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05:51
 
ПолитикаСШАДональд ТрампДжо БайденУКРАИНА
 
 
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