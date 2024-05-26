https://1prime.ru/20240526/konflikt-848515865.html
Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине
Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине - 26.05.2024, ПРАЙМ
Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре ткущего года в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T06:15+0300
2024-05-26T06:15+0300
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ВАШИНГТОН, 26 мая – ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре ткущего года в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между Москвой и Киевом и остановит приближение "третьей мировой войны". "Еще до того, как я вернусь в Овальный кабинет после победы на президентских выборах, я добьюсь прекращения чудовищной войны между Россией и Украиной, чтобы мы перестали тратить сотни миллионов долларов на чужие конфликты и сберегли тысячи и тысячи жизней", — заявил он в ходе выступления на Либертарианском национальном съезде в столице страны Вашингтоне. При этом он не назвал подробностей того, как именно планирует добиться такого результата. Кроме того, он пообещал "восстановить мир и стабильность", а также "остановить поход (действующего президента США — ред) Джо Байдена к третьей мировой войне". "Вам ведь известно, что мы движемся к третьей мировой?", —задался вопросом экс-глава Белого дома и сразу же отметил, что такая война, в случае ее начала будет беспрецедентной по своему масштабу и характеру.
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сша, дональд трамп, джо байден, украина
Политика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, УКРАИНА
Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине
Трамп пообещал остановить конфликт на Украине сразу после победы на выборах
ВАШИНГТОН, 26 мая – ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах в ноябре ткущего года в числе первоочередных мер добьется прекращения конфликта между Москвой и Киевом и остановит приближение "третьей мировой войны".
"Еще до того, как я вернусь в Овальный кабинет после победы на президентских выборах, я добьюсь прекращения чудовищной войны между Россией и Украиной, чтобы мы перестали тратить сотни миллионов долларов на чужие конфликты и сберегли тысячи и тысячи жизней", — заявил он в ходе выступления на Либертарианском национальном съезде в столице страны Вашингтоне.
При этом он не назвал подробностей того, как именно планирует добиться такого результата.
Кроме того, он пообещал "восстановить мир и стабильность", а также "остановить поход (действующего президента США — ред) Джо Байдена к третьей мировой войне".
"Вам ведь известно, что мы движемся к третьей мировой?", —задался вопросом экс-глава Белого дома и сразу же отметил, что такая война, в случае ее начала будет беспрецедентной по своему масштабу и характеру.
Трамп назвал Байдена худшим президентом в американской истории