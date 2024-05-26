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Назван автомобиль, ставший лидером по продажам в лизинг такси

Назван автомобиль, ставший лидером по продажам в лизинг такси - 26.05.2024, ПРАЙМ

Назван автомобиль, ставший лидером по продажам в лизинг такси

Российский автомобиль Lada Granta, по данным компании "Европлан", стал самым популярным легковым автомобилем в лизинг для сервисов такси в РФ по итогам I... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T07:18+0300

2024-05-26T07:18+0300

2024-05-26T07:20+0300

экономика

авто

lada granta

такси

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский автомобиль Lada Granta, по данным компании "Европлан", стал самым популярным легковым автомобилем в лизинг для сервисов такси в РФ по итогам I квартала текущего года с долей на рынке в 15%, рассказали РИА Новости в компании. При этом в "Европлане" отметили, что остальные позиции в рейтинге топ-5 автомобилей в продажах для такси занимают китайские бренды: BAIC, Haval и Geely. "Топ-5 автомобилей в продажах для такси: Lada Granta - доля в сегменте 15%; BAIC U5 Plus - 11%; Haval F7 - 10%; Haval Jolion - 9%; Geely Emgrand - 5%", - пояснили в компании. Первый замгендиректора компании "Европлан" Илья Ноготков добавил, что спрос на легковые автомобили в лизинг в категории такси растет. Это обусловлено высокой организацией сектора с агрегаторами, что позволяет снизить риски по продажам. "В легковом сегменте я бы выделил рост сегмента такси, который благодаря высокой организации этого сектора с агрегаторами стал менее рисковым и более автоматизированным. Там есть потребность в большом количестве транспорта, потому что эти сервисы развиваются, и сегмент такси в легковом сегменте растет опережающими темпами", - сказал Ноготков. Ранее в компании "Европлан" отмечали, что автомобиль Lada Granta в целом был самым востребованным в лизинге легковых авто за январь-март текущего года. Причиной такой популярности является доступное сочетание цены и качества, особенно для сегментов малого и среднего бизнеса. Лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц. "Европлан" является крупнейшей российской негосударственной автотранспортной лизинговой компанией.

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авто, lada granta, такси