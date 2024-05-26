https://1prime.ru/20240526/perevooruzhenie-848514601.html

В Европе пожаловались, что не поспевают за перевооружением России

В Европе пожаловались, что не поспевают за перевооружением России - 26.05.2024, ПРАЙМ

В Европе пожаловались, что не поспевают за перевооружением России

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал государства Евросоюза увеличить свои оборонные бюджеты и переориентироваться на производство боеприпасов. При этом в | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T00:38+0300

2024-05-26T00:38+0300

2024-05-26T00:40+0300

вооружения

европа

россия

оружие

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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал государства Евросоюза увеличить свои оборонные бюджеты и переориентироваться на производство боеприпасов. При этом в беседе с британской The Guardian он отметил "очевидное" отставание Европы от России.Как пишет британское издание, Сикорский призвал европейские страны к долгосрочному перевооружению для "победы над имперскими амбициями России".Странам НАТО, как считает глава МИД Польши, нужно нарастить свои оборонные бюджеты и переориентироваться с высокоточного вооружения на производство боеприпасов."Очевидно, что Европа отстает, а оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего недостатка инвестиций", — отметил Сикорский.

https://1prime.ru/20240517/vengriya-848281926.html

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европа, россия, оружие