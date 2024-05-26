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В Европе пожаловались, что не поспевают за перевооружением России
В Европе пожаловались, что не поспевают за перевооружением России - 26.05.2024, ПРАЙМ
В Европе пожаловались, что не поспевают за перевооружением России
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал государства Евросоюза увеличить свои оборонные бюджеты и переориентироваться на производство боеприпасов. При этом в | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T00:38+0300
2024-05-26T00:38+0300
2024-05-26T00:40+0300
вооружения
европа
россия
оружие
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МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал государства Евросоюза увеличить свои оборонные бюджеты и переориентироваться на производство боеприпасов. При этом в беседе с британской The Guardian он отметил "очевидное" отставание Европы от России.Как пишет британское издание, Сикорский призвал европейские страны к долгосрочному перевооружению для "победы над имперскими амбициями России".Странам НАТО, как считает глава МИД Польши, нужно нарастить свои оборонные бюджеты и переориентироваться с высокоточного вооружения на производство боеприпасов."Очевидно, что Европа отстает, а оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего недостатка инвестиций", — отметил Сикорский.
https://1prime.ru/20240517/vengriya-848281926.html
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европа, россия, оружие
Вооружения, ЕВРОПА, РОССИЯ, оружие
В Европе пожаловались, что не поспевают за перевооружением России
Глава МИД Польши Сикорский: Европа не поспевает за перевооружением России
МОСКВА, 25 мая – ПРАЙМ.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал государства Евросоюза увеличить свои оборонные бюджеты и переориентироваться на производство боеприпасов. При этом в беседе с британской The Guardian
он отметил "очевидное" отставание Европы от России.
Как пишет британское издание, Сикорский призвал европейские страны к долгосрочному перевооружению для "победы над имперскими амбициями России".
Странам НАТО, как считает глава МИД Польши, нужно нарастить свои оборонные бюджеты и переориентироваться с высокоточного вооружения на производство боеприпасов.
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"Очевидно, что Европа отстает, а оборонная, технологическая и промышленная база ЕС страдает от многолетнего недостатка инвестиций", — отметил Сикорский.