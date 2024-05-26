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Эксперты зафиксировали снижение в России числа просроченных потребкредитов

Эксперты зафиксировали снижение в России числа просроченных потребкредитов - 26.05.2024, ПРАЙМ

Эксперты зафиксировали снижение в России числа просроченных потребкредитов

Количество потребительских кредитов россиян с просрочкой более 90 дней на конец апреля составило менее 7 миллионов, показатель опустился ниже этого уровня... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T09:29+0300

2024-05-26T09:29+0300

2024-05-26T09:29+0300

экономика

потребительский кредит

россияне

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Количество потребительских кредитов россиян с просрочкой более 90 дней на конец апреля составило менее 7 миллионов, показатель опустился ниже этого уровня впервые с мая 2022 года, следует из материалов "Скоринг бюро", которые есть у РИА Новости. По данным аналитиков, число потребкредитов с просрочкой более 90 дней на 30 апреля 2024 года составило 6,87 миллиона кредитов, сумма которых превышает 1 триллион рублей. На аналогичную дату год назад показатель составлял 7,2 миллиона. Причем доля дефолтных кредитов тогда была 15,2%, а на конец апреля текущего года - снизилась до 13,8%. "Столь значимое изменение количества дефолтных потребительских кредитов обычно объясняется продажей кредитов от кредитора к коллектору или их списанием с баланса банка для оптимизации структуры баланса кредитора", - прокомментировал генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин. По данным "Скоринг бюро", общий портфель потребительских кредитов на 30 апреля 2024 года составил 10,5 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

потребительский кредит, россияне