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Эксперты зафиксировали снижение в России числа просроченных потребкредитов
Эксперты зафиксировали снижение в России числа просроченных потребкредитов - 26.05.2024, ПРАЙМ
Эксперты зафиксировали снижение в России числа просроченных потребкредитов
Количество потребительских кредитов россиян с просрочкой более 90 дней на конец апреля составило менее 7 миллионов, показатель опустился ниже этого уровня... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T09:29+0300
2024-05-26T09:29+0300
2024-05-26T09:29+0300
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потребительский кредит
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Количество потребительских кредитов россиян с просрочкой более 90 дней на конец апреля составило менее 7 миллионов, показатель опустился ниже этого уровня впервые с мая 2022 года, следует из материалов "Скоринг бюро", которые есть у РИА Новости. По данным аналитиков, число потребкредитов с просрочкой более 90 дней на 30 апреля 2024 года составило 6,87 миллиона кредитов, сумма которых превышает 1 триллион рублей. На аналогичную дату год назад показатель составлял 7,2 миллиона. Причем доля дефолтных кредитов тогда была 15,2%, а на конец апреля текущего года - снизилась до 13,8%. "Столь значимое изменение количества дефолтных потребительских кредитов обычно объясняется продажей кредитов от кредитора к коллектору или их списанием с баланса банка для оптимизации структуры баланса кредитора", - прокомментировал генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин. По данным "Скоринг бюро", общий портфель потребительских кредитов на 30 апреля 2024 года составил 10,5 триллиона рублей.
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потребительский кредит, россияне
Экономика, потребительский кредит, россияне
Эксперты зафиксировали снижение в России числа просроченных потребкредитов
"Скоринг бюро": просроченных потребкредитов стало менее 7 млн впервые с 2022 г
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Количество потребительских кредитов россиян с просрочкой более 90 дней на конец апреля составило менее 7 миллионов, показатель опустился ниже этого уровня впервые с мая 2022 года, следует из материалов "Скоринг бюро", которые есть у РИА Новости.
По данным аналитиков, число потребкредитов с просрочкой более 90 дней на 30 апреля 2024 года составило 6,87 миллиона кредитов, сумма которых превышает 1 триллион рублей. На аналогичную дату год назад показатель составлял 7,2 миллиона. Причем доля дефолтных кредитов тогда была 15,2%, а на конец апреля текущего года - снизилась до 13,8%.
"Столь значимое изменение количества дефолтных потребительских кредитов обычно объясняется продажей кредитов от кредитора к коллектору или их списанием с баланса банка для оптимизации структуры баланса кредитора", - прокомментировал генеральный директор "Скоринг бюро" Олег Лагуткин.
По данным "Скоринг бюро", общий портфель потребительских кредитов на 30 апреля 2024 года составил 10,5 триллиона рублей.
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