https://1prime.ru/20240526/tonirovka-848521364.html

Россиянам рассказали, о какой черте водителя говорит глухая тонировка авто

Россиянам рассказали, о какой черте водителя говорит глухая тонировка авто - 26.05.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, о какой черте водителя говорит глухая тонировка авто

По внешнему виду авто можно многое узнать о его владельце с психологической точки зрения, сообщил "Газете.Ru" врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T13:22+0300

2024-05-26T13:22+0300

2024-05-26T13:22+0300

авто

водители

легковые автомобилии

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. По внешнему виду авто можно многое узнать о его владельце с психологической точки зрения, сообщил "Газете.Ru" врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.По его словам, тонировка многими воспринимается "как некий признак крутизны", и, хотя глухое тонирование запрещено, некоторые водители ради нее готовы поступиться законом. "Таким образом автомобилист бросает вызов обществу, показывая ему, что он настроен довольно агрессивно", — пояснил Фомин.Он также сообщил, что внешний вид машины может указывать и на некоторые другие черты характера водителя. Так, если авто очень чистое, это говорит о пунктуальности и скрупулезности владельца, а грязное, что скорее всего машина является для него просто расхожим средством передвижения. По словам Фомина, таким автолюбителям, как правило, все равно, что о них подумают другие. Кроме того, он рассказал, что черный и белый цвета авто говорят о том, что водитель не хочет выделяться из толпы. Яркие оттенки кузова указывают на то, что водитель любит заявлять о себе и быть в центре внимания", добавил специалист. При этом машины ярких цветов выбирают, как правило, молодые автолюбители, которым действительно важно быть чем-то лучше окружающих.

https://1prime.ru/20240521/perekup-848374368.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, водители, легковые автомобилии