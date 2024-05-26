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Трамп назвал Байдена худшим президентом в американской истории

Трамп назвал Байдена худшим президентом в американской истории - 26.05.2024, ПРАЙМ

Трамп назвал Байдена худшим президентом в американской истории

Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена "худшим президентом в американской истории" и выразил уверенность, что еще четыре | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T05:51+0300

2024-05-26T05:51+0300

2024-05-26T05:51+0300

политика

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 мая – ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу Белого дома Джо Байдена "худшим президентом в американской истории" и выразил уверенность, что еще четыре года его правления приведут к развалу страны. "Вам нужно голосовать за меня, поскольку нам необходимо избавиться от худшего президента в истории нашей страны. Вместе мы сможем это сделать. В противном случае спустя еще четыре года мы рискуем остаться без страны", — заявил Трамп в ходе выступления на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне. Он также выразил уверенность, что Байден является угрозой для демократии. Трамп отметил, что он видит свою задачу "в том, чтобы освободить нашу страну от этих фашистов, чтобы Америка вновь стала свободной страной". "Повторюсь, он – худший за всю историю", — подчеркнул Трамп, говоря о Байдене.По мнению экс-президента США, главная угроза его стране исходит не из-за рубежа, а от "тиранов, коммунистов, фашистов и жуликов", посягающих на права американцев изнутри.Кроме того, он заявил, что задача вооруженных сил США должна состоять не в "бесконечном свержении правительств в других странах и ведении бессмысленных войн", а в защите своей страны от посягательств изнутри.

https://1prime.ru/20240524/tramp-848474865.html

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дональд трамп, джо байден, сша