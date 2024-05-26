Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ - 26.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240526/voyska-848526422.html
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ - 26.05.2024, ПРАЙМ
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ
Перебрасывая войска на одни участки фронта, украинские военные создают бреши в других, сообщил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T23:38+0300
2024-05-26T23:38+0300
спецоперация на украине
всу
нехватка
переброска войск
фронт
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Перебрасывая войска на одни участки фронта, украинские военные создают бреши в других, сообщил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (Украинцы. — Прим. Ред.) не могут одновременно развернуть их повсюду. Они могут разместить их только в определенных местах. По этой причине если они перебросят войска в сумскую область, чтобы быть готовыми, то им придется брать войска с другого участка и создавать слабые места в своей линии обороны", — указал экс-агент ЦРУ.Джонсон напомнил, что украинская армия испытывает нехваток человеческого ресурса, поэтому ей приходится бережно использовать солдат.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.
https://1prime.ru/20240526/forma-848524860.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, нехватка, переброска войск, фронт, сша
Спецоперация на Украине, ВСУ, Нехватка, переброска войск, фронт, США
23:38 26.05.2024
 
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ

Джонсон: перебрасывая войска ВСУ создают слабые места на других фронтах

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Перебрасывая войска на одни участки фронта, украинские военные создают бреши в других, сообщил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Они (Украинцы. — Прим. Ред.) не могут одновременно развернуть их повсюду. Они могут разместить их только в определенных местах. По этой причине если они перебросят войска в сумскую область, чтобы быть готовыми, то им придется брать войска с другого участка и создавать слабые места в своей линии обороны", — указал экс-агент ЦРУ.
Джонсон напомнил, что украинская армия испытывает нехваток человеческого ресурса, поэтому ей приходится бережно использовать солдат.
Демонстрация возможностей квадрокоптера - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Майор ВСУ объяснил, почему в городах военные не носят форму
Вчера, 20:21
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.
Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.
 
Спецоперация на УкраинеВСУНехваткапереброска войскфронтСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала