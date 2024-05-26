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Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ - 26.05.2024, ПРАЙМ
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ
Перебрасывая войска на одни участки фронта, украинские военные создают бреши в других, сообщил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T23:38+0300
2024-05-26T23:38+0300
2024-05-26T23:38+0300
спецоперация на украине
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фронт
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Перебрасывая войска на одни участки фронта, украинские военные создают бреши в других, сообщил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (Украинцы. — Прим. Ред.) не могут одновременно развернуть их повсюду. Они могут разместить их только в определенных местах. По этой причине если они перебросят войска в сумскую область, чтобы быть готовыми, то им придется брать войска с другого участка и создавать слабые места в своей линии обороны", — указал экс-агент ЦРУ.Джонсон напомнил, что украинская армия испытывает нехваток человеческого ресурса, поэтому ей приходится бережно использовать солдат.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.
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всу, нехватка, переброска войск, фронт, сша
Спецоперация на Украине, ВСУ, Нехватка, переброска войск, фронт, США
Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ
Джонсон: перебрасывая войска ВСУ создают слабые места на других фронтах
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ.
Перебрасывая войска на одни участки фронта, украинские военные создают бреши в других, сообщил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works
.
"Они (Украинцы. — Прим. Ред.) не могут одновременно развернуть их повсюду. Они могут разместить их только в определенных местах. По этой причине если они перебросят войска в сумскую область, чтобы быть готовыми, то им придется брать войска с другого участка и создавать слабые места в своей линии обороны", — указал экс-агент ЦРУ.
Джонсон напомнил, что украинская армия испытывает нехваток человеческого ресурса, поэтому ей приходится бережно использовать солдат.
Майор ВСУ объяснил, почему в городах военные не носят форму
Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.
Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.
Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.