https://1prime.ru/20240526/voyska-848526422.html

Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ

Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ - 26.05.2024, ПРАЙМ

Несколько областей. В США раскрыли, с чем столкнулись ВСУ

Перебрасывая войска на одни участки фронта, украинские военные создают бреши в других, сообщил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue... | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T23:38+0300

2024-05-26T23:38+0300

2024-05-26T23:38+0300

спецоперация на украине

всу

нехватка

переброска войск

фронт

сша

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Перебрасывая войска на одни участки фронта, украинские военные создают бреши в других, сообщил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Они (Украинцы. — Прим. Ред.) не могут одновременно развернуть их повсюду. Они могут разместить их только в определенных местах. По этой причине если они перебросят войска в сумскую область, чтобы быть готовыми, то им придется брать войска с другого участка и создавать слабые места в своей линии обороны", — указал экс-агент ЦРУ.Джонсон напомнил, что украинская армия испытывает нехваток человеческого ресурса, поэтому ей приходится бережно использовать солдат.Многие аналитики и СМИ не раз писали, что Украина не сможет победить Россию. Так, редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger на канале Das Erste отмечал, что ВСУ не смогут выиграть и вернуть утраченные территории.Кроме того, издание Bloomberg приводило слова Илона Маска, который не верит в предсказываемые Западом успехи Украины, как и журналист Такер Карлсон. В прессе также звучат призывы к прекращению огня и началу мирные переговоров.Ранее Владимир Зеленский допустил, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.

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всу, нехватка, переброска войск, фронт, сша