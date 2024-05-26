https://1prime.ru/20240526/zelenskiy-848520819.html

Зеленский заявил, что Байден стоит в стороне от саммита по Украине

Зеленский заявил, что Байден стоит в стороне от саммита по Украине - 26.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский заявил, что Байден стоит в стороне от саммита по Украине

Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден относится к тем, кто остается в стороне от саммита по киевской "формуле мира" в Швейцарии. | 26.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-26T12:27+0300

2024-05-26T12:27+0300

2024-05-26T12:28+0300

политика

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден относится к тем, кто остается в стороне от саммита по киевской "формуле мира" в Швейцарии. Ранее Bloomberg сообщал, что американский лидер, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии, так как в этот же период он будет участвовать в акции по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая будет проводится в Калифорнии. Ранее помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон активно готовится к предстоящей к конференции, но пока е готов анонсировать участие Байдена в этом форуме. "Обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си (Цзиньпину — ред.), лидеру Китая… Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира", — сказал Зеленский в видеообращении, записанном в Харькове, где сосредоточены командные пункты группировки ВСУ, наносящей удары по российскому Белгороду. Зеленский призвал лидеров Китая и США поддержать саммит в Швейцарии "своим личным лидерством и участием". Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в этой конференции, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы агентству заявили, что он также не будет принимать участие в конференции из-за участия в мероприятиях после выборов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://1prime.ru/20240525/zelenskiy-848512412.html

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джо байден, владимир зеленский