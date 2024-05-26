Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский заявил, что Байден стоит в стороне от саммита по Украине - 26.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240526/zelenskiy-848520819.html
Зеленский заявил, что Байден стоит в стороне от саммита по Украине
Зеленский заявил, что Байден стоит в стороне от саммита по Украине - 26.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский заявил, что Байден стоит в стороне от саммита по Украине
Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден относится к тем, кто остается в стороне от саммита по киевской "формуле мира" в Швейцарии. | 26.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-26T12:27+0300
2024-05-26T12:28+0300
политика
джо байден
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_337583ba319ef5081239975c859b065f.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден относится к тем, кто остается в стороне от саммита по киевской "формуле мира" в Швейцарии. Ранее Bloomberg сообщал, что американский лидер, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии, так как в этот же период он будет участвовать в акции по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая будет проводится в Калифорнии. Ранее помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон активно готовится к предстоящей к конференции, но пока е готов анонсировать участие Байдена в этом форуме. "Обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си (Цзиньпину — ред.), лидеру Китая… Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира", — сказал Зеленский в видеообращении, записанном в Харькове, где сосредоточены командные пункты группировки ВСУ, наносящей удары по российскому Белгороду. Зеленский призвал лидеров Китая и США поддержать саммит в Швейцарии "своим личным лидерством и участием". Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в этой конференции, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы агентству заявили, что он также не будет принимать участие в конференции из-за участия в мероприятиях после выборов. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
https://1prime.ru/20240525/zelenskiy-848512412.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847667528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b42802c2a5c3416cf61596abd9ba847.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
джо байден, владимир зеленский
Политика, Джо Байден, Владимир Зеленский
12:27 26.05.2024 (обновлено: 12:28 26.05.2024)
 
Зеленский заявил, что Байден стоит в стороне от саммита по Украине

Зеленский причислил Байдена к стоящим в стороне от саммита по Украине в Люцерне

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что президент США Джо Байден относится к тем, кто остается в стороне от саммита по киевской "формуле мира" в Швейцарии.
Ранее Bloomberg сообщал, что американский лидер, скорее всего, не примет участие в конференции по Украине, которая состоится 15-16 июня в Швейцарии, так как в этот же период он будет участвовать в акции по сбору средств на его предвыборную кампанию, которая будет проводится в Калифорнии. Ранее помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон активно готовится к предстоящей к конференции, но пока е готов анонсировать участие Байдена в этом форуме.
"Обращаюсь к лидерам мира, которые пока что в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к президенту Си (Цзиньпину — ред.), лидеру Китая… Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира", — сказал Зеленский в видеообращении, записанном в Харькове, где сосредоточены командные пункты группировки ВСУ, наносящей удары по российскому Белгороду.
Зеленский призвал лидеров Китая и США поддержать саммит в Швейцарии "своим личным лидерством и участием".
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает партнеров из стран мирового большинства проявить бдительность и воздержаться от участия в этой конференции, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации. В пятницу в администрации бразильского президента сообщили РИА Новости, что президент Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на конференцию. В офисе президента ЮАР Сирила Рамафосы агентству заявили, что он также не будет принимать участие в конференции из-за участия в мероприятиях после выборов.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
Попытаются убрать. В Китае рассказали о просчете Зеленского
Вчера, 19:45
 
ПолитикаДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала