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"Автодор" вводит абонементы на проезд на участках М-12 "Восток"

"Автодор" вводит абонементы на проезд на участках М-12 "Восток" - 27.05.2024, ПРАЙМ

"Автодор" вводит абонементы на проезд на участках М-12 "Восток"

Государственная компания "Автодор" 27 мая 2024 года вводит абонементы на проезд на участках автодороги М-12 "Восток", сообщила компания. | 27.05.2024, ПРАЙМ

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автодор

м-12 "восток"

абонемент

авто

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Государственная компания "Автодор" 27 мая 2024 года вводит абонементы на проезд на участках автодороги М-12 "Восток", сообщила компания."Государственная компания на постоянной основе проводит мониторинг и анализ транспортных потоков на М-12 "Восток", а также на бесплатных альтернативных маршрутах и заинтересована в высоком уровне обслуживания пользователей платных автомобильных дорог. С учетом мнения пользователей, совершающих частые и регулярные поездки по автодороге М-12 "Восток", государственной компанией с 27 мая 2024 года вводятся 7 абонементов на проезд", - говорится в сообщении в понедельник.Так, абонемент на проезд по маршруту Сергач — Шумерля на 20 поездок для автомобилей первой тарифной группы (транспортные средства высотой не более 2 метров и двумя и более осями, например, автомобили и мотоциклы) обойдется в 4930 рублей и 8560 рублей для второй категории (транспортные средства высотой от 2 до 2,6 метра с двумя и более осями). Это, говорится в сообщении, на 20% ниже установленного тарифа. Компания напоминает, что 23 апреля стоимость проезда по указанному маршруту была снижена на 4%."Приобретение абонемента позволит сэкономить в пересчете на одну поездку от 15 до 20%", - резюмирует "Автодор".Госкомпания отмечает, что после ввода абонементов будет проведен дополнительный анализ их использования для "выявления и удовлетворения потребностей пользователей автомобильной дороги М-12 "Восток" с учетом баланса интересов всех участников".Скоростная автомобильная дорога М-12 проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Ее протяженность составляет 810 километров.

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