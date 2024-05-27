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Москва и Ташкент обсуждают строительство АЭС
Москва и Ташкент обсуждают строительство АЭС - 27.05.2024, ПРАЙМ
Москва и Ташкент обсуждают строительство АЭС
Россия может построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ), в состав которых войдут до 6 энергоблоков на 55 МВт, следует из распоряжения... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T13:42+0300
2024-05-27T13:42+0300
2024-05-27T13:53+0300
энергетика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия может построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ), в состав которых войдут до 6 энергоблоков на 55 МВт, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном портале правовых актов.Этим распоряжением госкорпорации "Росатом" предписывается подписать протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции.Согласно проекту протокола, стороны сотрудничают не только в строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, но и в строительстве "атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт".
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аэс, россия, узбекистан
Энергетика, АЭС, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
Москва и Ташкент обсуждают строительство АЭС
Правительство: Россия может построить в Узбекистане малые АЭС с 6 реакторами на 55 МВт
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия может построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности (АСММ), в состав которых войдут до 6 энергоблоков на 55 МВт, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном портале правовых актов.
Этим распоряжением госкорпорации "Росатом" предписывается подписать протокол о внесении изменений в межправсоглашение между Москвой и Ташкентом о сотрудничестве в строительстве в Узбекистане атомной электростанции.
Согласно проекту протокола, стороны сотрудничают не только в строительстве в Узбекистане АЭС большой мощности на 2,4 ГВт с двумя энергоблоками, но и в строительстве "атомных электростанций в составе до 6 энергоблоков каждая на основе водо-водяного энергетического реактора по российскому проекту установленной мощностью каждого энергоблока до 55 МВт".