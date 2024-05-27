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Москва и Ташкент подписали контракт на строительство АЭС малой мощности
Москва и Ташкент подписали контракт на строительство АЭС малой мощности - 27.05.2024, ПРАЙМ
Москва и Ташкент подписали контракт на строительство АЭС малой мощности
Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС малой мощности, сообщила госкорпорация "Росатом". | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T17:54+0300
2024-05-27T17:54+0300
2024-05-27T18:24+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС малой мощности, сообщила госкорпорация "Росатом"."В ходе государственного визита президента России в Узбекистан в присутствии глав государств России и Узбекистана был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве между двумя странами в строительстве в Узбекистане атомной электростанции, суть которых состоит в расширении сотрудничества для строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности по российскому проекту", - говорится в сообщении."Также на полях мероприятия акционерное общество "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") и ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Узбекистане", - отмечает "Росатом".Отмечается, что проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании.
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росатом, аэс, россия, узбекистан
Росатом, Энергетика, АЭС, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН
Москва и Ташкент подписали контракт на строительство АЭС малой мощности
"Росатом": Москва и Ташкент подписали контракт на строительство АЭС малой мощности
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан подписали контракт на строительство АЭС малой мощности, сообщила госкорпорация "Росатом".
"В ходе государственного визита президента России в Узбекистан в присутствии глав государств России и Узбекистана был подписан протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве между двумя странами в строительстве в Узбекистане атомной электростанции, суть которых состоит в расширении сотрудничества для строительства в Узбекистане атомной электростанции малой мощности по российскому проекту", - говорится в сообщении.
"Также на полях мероприятия акционерное общество "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом") и ГУП "Дирекция по строительству АЭС" при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан подписали контракт на сооружение атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Узбекистане", - отмечает "Росатом".
Россия и Узбекистан приняли документы о строительстве АЭС
Отмечается, что проект предусматривает строительство в Джизакской области Узбекистана АСММ по российскому проекту мощностью 330 МВт (шесть реакторов мощностью 55 МВт каждый). "Росатом" выступит генеральным подрядчиком строительства станции, к строительству также будут привлечены местные компании.