https://1prime.ru/20240527/aes-848575269.html
"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии
"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии
"Росатом" подготовил предварительные технико-экономические обоснования (ТЭО ) по проекту сооружения АЭС малой мощности (АСММ) в Мьянме и Киргизии, говорится в... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T18:27+0300
2024-05-27T18:27+0300
2024-05-27T18:27+0300
энергетика
росатом
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" подготовил предварительные технико-экономические обоснования (ТЭО ) по проекту сооружения АЭС малой мощности (АСММ) в Мьянме и Киргизии, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли). "Подготовлены предварительные технико-экономические обоснования по проекту сооружения АСММ на территории Мьянмы и Киргизии", - говорится в отчете.
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росатом, мьянма, киргизия
Энергетика, Росатом, МЬЯНМА, КИРГИЗИЯ
"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии
"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" подготовил предварительные технико-экономические обоснования (ТЭО ) по проекту сооружения АЭС малой мощности (АСММ) в Мьянме и Киргизии, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).
"Подготовлены предварительные технико-экономические обоснования по проекту сооружения АСММ на территории Мьянмы и Киргизии", - говорится в отчете.
Москва и Ташкент подписали контракт на строительство АЭС малой мощности