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"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии - 27.05.2024, ПРАЙМ
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"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии
"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии - 27.05.2024, ПРАЙМ
"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии
"Росатом" подготовил предварительные технико-экономические обоснования (ТЭО ) по проекту сооружения АЭС малой мощности (АСММ) в Мьянме и Киргизии, говорится в... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T18:27+0300
2024-05-27T18:27+0300
энергетика
росатом
мьянма
киргизия
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" подготовил предварительные технико-экономические обоснования (ТЭО ) по проекту сооружения АЭС малой мощности (АСММ) в Мьянме и Киргизии, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли). "Подготовлены предварительные технико-экономические обоснования по проекту сооружения АСММ на территории Мьянмы и Киргизии", - говорится в отчете.
https://1prime.ru/20240527/aes-848574681.html
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росатом, мьянма, киргизия
Энергетика, Росатом, МЬЯНМА, КИРГИЗИЯ
18:27 27.05.2024
 
"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии

"Росатом" подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Киргизии

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРосатом на Международной промышленной выставке "Иннопром-2022"
Росатом на Международной промышленной выставке Иннопром-2022 - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. "Росатом" подготовил предварительные технико-экономические обоснования (ТЭО ) по проекту сооружения АЭС малой мощности (АСММ) в Мьянме и Киргизии, говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли).
"Подготовлены предварительные технико-экономические обоснования по проекту сооружения АСММ на территории Мьянмы и Киргизии", - говорится в отчете.
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ЭнергетикаРосатомМЬЯНМАКИРГИЗИЯ
 
 
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